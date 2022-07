James Bond-Legende Monty Norman ist tot: Er hat die legendäre Titel-Melodie komponiert

Monty Norman hat eine der bekanntesten Filmmusiken überhaupt geschrieben. Jetzt ist der britische Komponist hinter dem James Bond-Theme im Alter von 94 Jahren gestorben.

Die James Bond-Reihe setzt sich aus vielen ikonischen Elementen zusammen, angefangen bei den Gadgets über die schnellen Autos bis hin zu den eleganten Smokings. Eine Sache darf in keinem Teil der Agentenreihe fehlen: die Musik von Monty Norman. Nun ist der Komponist des unverkennbaren Titelthemas gestorben.

Auf der offiziellen Webseite des Musikschaffenden wurde sein Tod bekannt gegeben. Norman ist am 11. Juli 2022 den Folgen einer kurzen Krankheit in London gestorben. Er wurde 94 Jahre alt. Im Lauf seiner Karriere war er nicht nur als Komponist tätig. Als Texter und Sänger war er ebenfalls in diverse Bühnenproduktionen involviert.

Sein größtes Vermächtnis ist jedoch definitiv das Bond-Theme, das zum ersten Mal in dem 1962 veröffentlichten James Bond 007 jagt Dr. No zum Einsatz kam und seitdem zum musikalischen Erkennungszeichen der Reihe geworden ist. Entweder taucht es direkt in den späteren Filmen auf oder wird in Variationen in die Scores eingeflochten.

Monty Norman hatte das James Bond-Theme ursprünglich für ein anderes Projekt komponiert

Norman hatte die Melodie ursprünglich für ein anderes Projekt komponiert. Unter dem Titel Bad Sign Good Sign war sie Teil einer Adaption von V.S. Naipauls Ein Haus für Mr. Biswa. Schlussendlich wurde das Projekt nie umgesetzt, sodass Norman auf das Komposition zurückkam, als er von Bond-Produzent Albert R. Broccoli engagiert wurde.

Das Bond-Theme bringt etwas unglaublich Lebendiges und Aufregendes, aber auch etwas Geheimnisvolles mit. Man kann förmlich die Coolnes und Leichtigkeit spüren, mit der sich Sean Connery als Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät vorstellt, aber auch die Spannungsmomente, die sich langsam aufbauen, sowie die Explosionen und Schüsse, die seit sechs Dekaden durch die unterschiedlichsten Bond-Abenteuer hallen.

Auch abseits von James Bond hat Monty Norman seine Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen

Obwohl das Bond-Theme Normans übriges Schaffen überschattet, war er zu Beginn der 1960er Jahre in mehrere spannende Kinofilme involviert. So schrieb er die Filmmusik zu der Dr. Jekyll/Mr. Hyde-Adaption Schlag 12 in London und untermalte den Sci-Fi-Film Der Tag, an dem die Erde Feuer fing. Ebenfalls aus seiner Feder stammt die Musik zu Bob auf Safari, der von Eon Productions mit vielen Dr. No-Beteiligten produziert wurde.

Noch dieses Jahr erscheint auf dem Streaming-Dienst Apple TV+ The Sound of 007. Die Dokumentation wurde zum 60-jährigen Jubiläum der Bond-Filme in Auftrag gegeben und beschäftigt sich mit der musikalischen Welt der Reihe. Darin wird sicherlich auch Monty Norman und das Titelthema eine wichtige Rolle spielen.

