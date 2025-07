Jason Momoa verteidigt Dune 3-Casting seines Sohnes: Er spielt eine ganz besondere Rolle in der Sci-Fi-Fortsetzung

Jason Momoas Sohn wird, genau wie sein Vater, für Dune 3 vor der Kamera stehen. In einer Stellungnahme weist Papa Momoa Kritik zurück, zeigt sich stolz und warnt seinen Sohn vor dem ersten Dreh.

Selbst auf mörderischen Wüstenplaneten bringen manche Leute ihre Söhne mit zur Arbeit. So auch Dune: Part Three-Star Jason Momoa, dessen Sohn Nakoa-Wolf Momoa kürzlich ebenfalls für den Sci-Fi-Blockbuster gecastet wurde. Manche Fans warfen den Produzenten Nepotismus vor, aber der Schauspieler will davon nichts hören: Er ist stolz auf sein Kind – glaubt aber auch, dass er eine Feuertaufe vor sich hat.

Jason Momoa warnt Sohn vor Dune 3-Dreh: "Wird ein böses Erwachen erleben"

Gegenüber Extra erklärte Momoa, was seinem Sohn bevorstünde: "Er wird ein böses Erwachen erleben. Immerhin gehört er jetzt zur arbeitenden Bevölkerung. Aber es wird gut laufen." Im selben Atemzug beteuerte er, dass hinter dem Casting seines Sohnes keine Vetternwirtschaft stecke: "Er hat es allein geschafft. Ich will ihm nicht helfen. Er hat es alles alleine geschafft, und das ist auch schön für ihn."

Bei aller väterlicher Vorsicht kann Momoa seinen Stolz aber nicht zurückhalten:

Du wünscht dir, dass deine Kinder besser sind als du und ich glaube wirklich, dass er das ist. Ich hätte die Dinge, die er jetzt tut, in seinem Alter nicht gekonnt. Ich hätte nicht in einem Raum mit [Regisseur] Denis Villeneuve sitzen und der Situation standhalten können. Mit 19 habe ich Baywatch gedreht. Er ist 16 und behauptet sich gegenüber Denis Villeneuve.

Nakoa-Wolf Momoa spielt in eine wichtige Rolle der Dune-Saga

Die Selbstsicherheit, von der Momoa spricht, wird sein Sohn auch aufbringen müssen – immerhin spielt er in der Story der Dune-Saga eine wichtige Rolle. Er wird Leto II. verkörpern, den Sohn von Paul Atreides (Timothée Chalamet) und Chani (Zendaya). Er hat eine Zwillingsschwester namens Ghanima (Ida Brooke).

Im Dune-Epos von Frank Herbert spielt Leto II. eine große Rolle: Er folgt auf seinen Vater und herrscht für mehr als 3000 Jahre über das Universum. In Villeneuves Kinofilm ist das aber noch Zukunftsmusik. Dune 3 wird Herberts Buch Dune Messiah adaptieren, in dem Leto II. und Ghanima erst noch geboren werden müssen.

Wann kommt Dune 3 ins Kino?

Dune 3 soll am 17. Dezember 2026 im Kino erscheinen.