Heißes Dune 3-Gerücht: Jason Momoas Sohn und Silo-Star als Kinder von Paul und Chani gecastet

Eine wilde Dune 3-Meldung macht aktuell die Runde. Demnach wurden Jason Momoas Sohn Nakoa-Wolf und Schauspielerin Ida Brooke als Kinder von Paul Atreides und Chani besetzt.

Eigentlich berichten wir ja lieber handfeste News. Aber dieses mutmaßliche Dune 3-Casting aus der nicht offiziell bestätigten Ecke ist einfach zu gut, um es euch vorzuenthalten. Wie das eher obskure Nexus Point News exklusiv in Erfahrung gebracht haben will, wurden die Kinder von Paul Atreides (Timothée Chalamet) und Chani (Zendaya) für die heiß erwartete Sci-Fi-Fortsetzung von Denis Villeneuve besetzt.

Sohn von Dune-Star Jason Momoa und Ida Brooke angeblich für Dune: Messiah gecastet

Angeblich wurden Jason Momoas 16-jähriger Sohn Nakoa-Wolf Momoa als Leto II. und Schauspielerin Ida Brooke als Ghanima gecastet. Für den Nachwuchs des Duncan Idaho-Darstellers aus dem ersten Dune-Film wäre es der allererste Gig als Schauspieler, Brooke war schon in der Serie Silo als junge Shirley zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Villeneuve adaptiert für seinen dritten Dune-Film den zweiten Roman von Sci-Fi-Autor Frank Herbert. Dieser trägt den Titel Dune: Messiah beziehungsweise Der Herr des Wüstenplaneten und setzt zwölf Jahre nach dem ersten Buch ein. Paul reagiert zu dieser Zeit als Imperator des Universums, während sich um ihn herum Intrigen spinnen, die seinen Sturz herbeiführen sollen.

In der Miniserie namens Children of Dune, mit welcher 2003 der TV-Dreiteiler Dune - Der Wüstenplanet fortgeführt wurde, waren ein junger James McAvoy als Leto II. und und seine Kollegin Jessica Brooks als Ghanima zu sehen.

Was wir bisher sicher über Dune 3 wissen

Nach Dune und Dune: Part Two wurde Dune 3 offiziell bestätigt und ist bereits gut auf dem Weg. Filmemacher Villeneuve saß erneut am Drehbuch und will im Sommer dieses Jahres mit den Dreharbeiten beginnen. Warner Bros. hat sogar schon einen Termin für die Sci-Fi-Fortsetzung gefunden: den 17. Dezember 2026.

Dune-Rückkehrer:innen könnten beziehungsweise müssten unter anderem Timothée Chalamet und Zendaya sowie Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Léa Seydoux, Christopher Walken, Charlotte Rampling und Florence Pugh sein.



Ab hier wird es leicht spoilerig: Jason Momoa müsste trotz seines Ablebens in Teil eins als Duncan zurückkehren, während Pauls Schwester Alia bereits via Vision in Gestalt von Anya Taylor-Joy angeteast wurde.