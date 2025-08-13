Jenna Ortega hat die Rolle von Wednesday bekommen, weil sie "gestorben" ist: "Ich war die ganze Nacht tot"

Vier Monate lang suchten die Wednesday-Macher nach der passenden Addams-Tochter. Jenna Ortega bekam den Zuschlag, nachdem sie für eine andere Rolle sterben musste.

Wednesday-Star Jenna Ortega führt als morbide Addams-Tochter den größten englischsprachigen Netflix-Hit aller Zeiten an. Mit diesem Erfolg hatten sicher nicht einmal die Serienschöpfer Alfred Gough und Miles Millar gerechnet, während sie vier Monate lang mit dem Casting-Prozess für die Titelrolle beschäftigt waren. Ein makabres Zeichen beim Vorsprechen könnte Ortega jedoch dabei geholfen haben, die Rolle einzuheimsen.

Netflix-Star Jenna Ortega wurde gerade erst gekillt, als sie für Wednesday vorsprach

Wie sie sich kürzlich im Gespräch mit Entertainment Weekly erinnerte, war Ortega gerade damit beschäftigt, den Horrorfilm X zu drehen, als sie für die Netflix-Serie vorsprach. Spoiler: Die Szene des Tages ging nicht gerade gut für ihren Charakter aus, kurz bevor sie zur Wednesday-Audition musste:

Ich war die ganze Nacht tot gewesen. Ich wurde in den Kopf geschossen und trug eine Prothese. Also hatte ich Glycerin und Fett in meinen Haaren, weil sie versuchten, die Prothese zu entfernen. Ich sah aus, als hätte ich meine Haare seit Jahren nicht mehr gewaschen, und ich hatte eine große Schnittwunde im Gesicht.

Natürlich sieht Wednesday Addams im Gegensatz dazu stets stylisch und wie aus einem schwarzen Ei gepellt aus. Für den untoten Vibe der Addams-Sippe scheint dieser Zombie-rLook aber genau das Richtige beim Vorsprechen gewesen zu sein.

Darüber hinaus kam in dem EW-Interview heraus, dass die Rolle der Wednesday ein viel länger gehegter Traum von Ortega war. Zum ersten Mal sprach sie für die Rolle mit 13/14 Jahren vor, als es um einen Animationsfilm über die Gruselfamilie ging, vermutlich Die Addams Family von 2019. Ortega erinnert sich an ihre Probe-Aufnahme für den Part:

Ich habe es am Set einer Show aufgenommen, an der ich damals gearbeitet habe. Ich ging in den Schrank und bat meine Mutter draußen zu stehen, um sicherzustellen, dass keine Leute vorbeilaufen. Ich erinnere mich, dass ich aus diesem Besenschrank kam und meiner Mutter sagte: 'Ich weiß nicht, wonach sie suchen, aber ich würde sie eines Tages gerne spielen. Das wäre cool.'



Keine zehn Jahre später ist Jenna Ortega nicht nur Wednesday Addams in Fleisch und Blut, sondern die Hauptdarstellerin ihrer eigenen Serie und einer der größten Netflix-Stars aller Zeiten. Wenn da keine schwarze Hollywood-Magie im Spiel war, wissen wir auch nicht ...

