Jennifer Lawrence hat Robert Pattinson mit Essen aus dem Müll gefüttert: "Hat es einfach gegessen"

Jennifer Lawrence und Robert Pattinson sind bald in dem Film Die My Love zum ersten Mal vor der Kamera zu sehen. Im Zuge der Promo-Tour packt Lawrence eine unerwartete Anekdote aus.

Für Fans von Twilight und Hunger Games steht dieses Jahr noch ein besonderes Ereignis bevor: Robert Pattinson und Jennifer Lawrence, die Stars der jeweiligen Reihen, haben sich zum ersten Mal in ihrer Karriere zusammengetan, um einen Film gemeinsam ins Kino zu bringen. Namentlich handelt es sich hierbei um Die My Love.

Die Geschichte dreht sich um ein junges Paar, das sich nach der Geburt ihres Kindes mehr und mehr voneinander entfremdet. Ausgehend von den Trailern wartet uns eine extreme Kinoerfahrung. Nun packt Lawrence in der Graham Norton Show eine Story aus, die nicht weniger extrem klingt und ihren Co-Star Pattinson betrifft.

Robert Pattinson klopfte hungrig an die Tür von Jennifer Lawrence, doch die hatte nichts mehr im Kühlschrank

Alles hat damit angefangen, dass Pattinson in der Nähe von Lawrence einen Film gedreht hat und sich abends bei ihr meldete, ob er noch vorbeikommen kann. Lawrence hatte gerade ein paar Freundinnen zu Gast und lud ihren Co-Star ein. Als der ankam, war er hungrig, doch im Kühlschrank war nichts mehr Essbares.

Lawrence erzählt die Anekdote wie folgt:

Er kommt rein, ich umarme ihn und er sagt: 'Hast du was zu essen? Ich bin total hungrig.' Und ich sage: 'Ja, ja, ja, komm rein, komm rein.' Er geht ins Bad, und ich habe tatsächlich etwas zu essen, aber es ist im Müll. Und während er im Badezimmer war, habe ich einfach Essen aus meinem Mülleimer geholt.

Dann kam Pattinson zurück:

Und dann isst er einfach diesen Müll und wir schauen ihm zu. Und als er fertig war, sagte er: 'Ich habe immer noch Hunger. Gibt es noch mehr?' Ich sagte: 'Ja, gibt es, aber es ist im Müll.' Er sagte: 'Oh, das macht mir nichts aus.' Und er holte es einfach aus dem Müll und hat es einfach weiter gegessen.

Nachfolgend könnt ihr euch den Clip aus der Graham Norton Show anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pattinson hat das Essen aus dem Müll offenbar gut gemundet. Vermutlich war es dort noch nicht allzu lange drin. Am Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Stars scheint die Aktion auf nichts verändert zu haben. Im Gegenteil: Lawrence erzählt, dass sie sich um Pattinson hingebungsvoll "wie um eine Tochter" kümmert.

Oder wie sie es formuliert:

Er ist ein großartiger Vater, er ist professionell, er kommt pünktlich, aber ich würde ihm nicht zutrauen, dass er beispielsweise einen Mantel anzieht. Er bringt eine sehr mütterliche Seite in mir zum Vorschein.

Wann startet Die My Love im Kino?

Wie Jennifer Lawrence und Robert Pattinson abseits ihrer Essgewohnheiten harmonieren, finden wir ab dem 13. November 2025 heraus. Dann startet Die My Love im Kino. Inszeniert wurde der Film von Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin).