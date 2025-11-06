Jennifer Lawrence und Emma Stone drehen skurrilen Film über "feministische Ikone", die jedes Kind kennt

Wie Jennifer Lawrence in einem Interview bekanntgegeben hat, wird derzeit an einem Muppets-Spin-Off über Miss Piggy gearbeitet. Den Film soll sie zusammen mit Emma Stone produzieren.

Bereits über 10 Jahre ist es her, als die Muppets zuletzt mit Muppets Most Wanted auf der Kinoleinwand zu sehen waren. Doch das soll sich bald ändern, denn Schauspiel-Star Jennifer Lawrence erzählt in einem Interview von einem kommendem Spin-Off über Miss Piggy. Zusammen mit Emma Stone wird sie den Film produzieren.

Miss Piggy soll ihren eigenen Film bekommen

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat Lawrence in einem Podcast während der Pressetour zu ihrem neuen Film Die My Love die Arbeiten an einem Miss Piggy Solo-Film angekündigt. In der Show von Jimmy Fallon gab sie bekannt, wie es zu der Idee des Films kam. In der Coronazeit hatte sie ein Gespräch mit einer guten Freundin außerhalb der Filmbranche über Feminismus und Cancel Culture:

[Die Freundin meinte, dass] Miss Piggy eine feministische Ikone ist. Und sie sagte: „Weißt du, es wäre so witzig, wenn Miss Piggy gecancelt würde.

Lawrence fügte jedoch hinzu, dass dies nicht den Plot des Films widerspiegelt, für den das Comedy-Talent Cole Escola derzeit das Drehbuch schreibt. Jedoch war dieser Gedanke die Geburtsstunde für Miss Piggys feministisch ausgerichteten Solo-Auftrifft. Genauere Details zu dem Projekt sind derzeit noch nicht bekannt, aber Lawrence erwähnte auch, dass ein Gastauftritt von Emma Stone und ihr in dem Film so gut wie obligatorisch sei.

Auch Seth Rogen arbeitet an einem Muppets-Revival

Um die Wartezeit auf den Miss Piggy-Film zu verkürzen, können sich Muppet-Fans auf ein Disney+-Special der Muppet Show mit Popstar Sabrina Carpenter in der Hauptrolle freuen, welches durch Seth Rogen ins Leben gerufen wurde. Das Special soll nächstes Jahr erscheinen und könnte der Pilot einer neuen Muppet-Show werden.