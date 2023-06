Jennifer Lawrence verspricht Aufregung mit versautestem Film ihrer Karriere: "Jeder wird sich angegriffen fühlen"

Jennifer Lawrences neuer Kinofilm No Hard Feelings hat eine Kontroverse ausgelöst. Dem Star ist das nicht nur recht, sie hält den ganzen Ärger für sehr wichtig.

Laut Jennifer Lawrence funktioniert gute Comedy nur, wenn sich Leute ärgern

Jennifer Lawrence nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Die offenherzigen Statements des Hollywood-Stars betreffen oft genug auch ihre eigenen Filme, wie nun den kontrovers diskutierten No Hard Feelings . Lawrence freut sich nämlich darüber, dass sich

Lawrence erklärte Sky News :

Ich denke, es ist Zeit für einen guten, altmodischen Lachanfall und es ist schwer, gute Comedy zu machen, wenn sich Leute nicht angegriffen fühlen. Jeder wird sich von diesem Film angegriffen fühlen. Gern geschehen.

Es sei zwar falsch, Menschen durch Humor böswillig verletzen zu wollen. Es habe aber eine große "Überkorrektur" in Umgang mit Sensibilitäten gegeben. Man müsse sich aktiv damit auseinandersetzen, was einen ärgere, so Lawrence. In dieser Hinsicht leiste der Film gute Arbeit.

No Hard Feelings war in die Kritik geraten, weil dort eine knapp 30-jährige Frau (Lawrence) einen Jugendlichen (Andrew Barth Feldman) im Auftrag seiner Eltern zur verführen versucht.

