Jetzt auf Amazon Prime: Gigantischer Sci-Fi-Flop mit Will Smith

After Earth kündigte sich 2013 als große Science-Fiction-Hoffnung am Kinohorizont an. Schlussendlich ging der Film als gigantischer Flop in die Karriere von Will Smith ein.

Will Smith ist einer der größten Hollywood-Stars, keine Frage. In den vergangenen Jahren musste seine Karriere dennoch einige Rückschläge verkraften, gerade im Science-Fiction-Bereich. Wo er einst mit Independence Day, Men in Black und I, Robot triumphierte, blieb Gemini Man weit hinter den Erwartungen zurück.

After Earth auf Amazon: Sci-Fi-Flop mit Will Smith

Am härtesten dürfte ihn der Flop von After Earth getroffen haben, der nun frisch bei Amazon Prime eingetroffen ist. Der ambitionierte Science-Fiction-Film, in dem Will Smith zusammen mit seinem Sohn Jaden Smith zu sehen ist, scheiterte an den Kinokassen und wurde von der Kritik in der Luft zerrissen. Auch auf Moviepilot hat er bisher wenig Liebe erfahren. Im Durchschnitt gebt ihr After Earth 4,4 von 10 Punkten.

Dabei hört sich die Prämisse vielversprechend an: Da die Erde nicht mehr bewohnbar ist, hat sich die Menschheit auf die Suche nach einer neuen Heimat begeben und diese auf dem Planeten Nova Prime gefunden. Viele Jahre später muss General Cypher Raige (Will Smith) aufgrund eines Asteroidenschauer mit seinem Sohn Kitai (Jadon Smith) eine Notlandung einlegen - ausgerechnet auf der Erde, wie sich später herausstellt.

Mehr Eindrücke gewährt der Trailer zu After Earth:

After Earth - Trailer (Deutsch) HD

Am Ende überzeugte weder die Vater-Sohn-Geschichte noch der Überlebenskampf auf der Erde. Der von M. Night Shyamalan inszenierte Film scheiterte am Box Office: Auf ein beachtliches Budget von 130 Millionen US-Dollar kommt in den USA ein Einspielergebnis von gerade einmal 60 Millionen US-Dollar. Weltweit schaffte es After Earth auf 240 Millionen US-Dollar - viel zu wenig für einen Sci-Fi-Blockbuster dieser Größenordnung.



Mit etwas Abstand lohnt sich vielleicht aber ein zweiter Blick in After Earth. Alternativ hat Amazon Prime vor wenigen Tagen einen Science-Fiction-Film ins Programm genommen, der definitiv zu empfehlen ist: der fantastische Looper von Rian Johnson. Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis werden hier in eine aufregende Zeitreisegeschichte verwickelt.

