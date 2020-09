Jetzt bei Disney+: 3 neue Marvel-Kracher und 4 weitere Filme

Das Angebot an Marvel-Filmen ist bei Disney+ um 3 neue Filme gewachsen. Fans von Kinderfilmen kommen außerdem mit 4 neuen Titeln aus Deutschland auf ihre Kosten.

Superhelden-Fans kommen bei Disney+ in den Genuss von den meisten Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe. Abseits davon haben ein paar Filme aus der Comic-Blockbuster-Schmiede bisher aber noch bei dem Streamingdienst gefehlt.

Wer die älteren Marvel-Filme vermisst oder Fantastic Four-Fan ist, kommt bei Disney+ jetzt endlich auf seine Kosten. Ab sofort könnt ihr die bisherigen Verfilmungen auch dort schauen.

Disney+ hat drei Fantastic Four-Filme ins Programm aufgenommen

Bei dem Streamingdienst könnt ihr mittlerweile Fantastic Four, Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer und das neuere Reboot der Reihe Fantastic 4 schauen. Letzterer führte das Franchise jedoch zu einem vorläufigen neuen Tiefpunkt. Finanziell wurde die Neuauflage von Josh Trank zu einem großen Flop, der eine äußerst chaotische Produktionsgeschichte zum Vorschein brachte.

Die Fantastic Four dürften sich als Superhelden trotzdem noch als spannend erweisen. Nachdem das Studio 20th Century Fox von Disney übernommen wurde, steht einer Verschmelzung mit dem MCU nichts mehr im Wege. In Zukunft rechnen wir fest mit einem Crossover zwischen den Fantastic Four und dem Marvel Cinematic Universe von Chef Kevin Feige.

Für Kinderfilm-Fans sorgt Disney+ auch für Nachschub

Wer sich anstelle von Superhelden-Geschichten lieber Kinderfilme mit der ganzen Familie anschauen will, bekommt von Disneys Streamingdienst ab heute auch neuen Stoff aus dem Hause Constantin Film. Insgesamt vier deutsche Filme kommen am 25. September zu Disney+:

Im Oktober wird das Programm von Disney+ dann noch um ein paar weitere Constantin-Filme erweitert. Am 9. Oktober kommen alle vier Teile von Fünf Freunde, am 30. Oktober folgt noch Hui Buh, das Schlossgespenst.

