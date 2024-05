Jetzt fürchtet sich Alan Ritchson: Reacher Staffel 3 holt Muskel-Titan als übermächtigen Bösewicht

In der 3. Staffel von Reacher lernen wir einen gefürchteten Bösewicht aus den Büchern kennen. Selbst der von Alan Ritchson verkörperte Titelheld wirkt mickrig im Angesicht von Paulie.

Bis die 3. Staffel von Reacher bei Amazon Prime Video startet, wird noch einige Zeit vergehen. Dennoch trudeln seit einigen Wochen spannende Updates zu den neuen Folgen ein. Heute können wir euch vom Casting einer besonderen Figur berichten: Die Amazon-Serie hat ihren Paulie gefunden. Wer das ist, erfahrt ihr hier.

In Reacher Staffel 3 bei Amazon bekommt es Alan Ritchson mit dem fiesen Bodyguard Paulie zu tun

Die 3. Staffel basiert auf dem siebten Teil der Romanreihe. Im Original trägt das Buch den Titel Persuader und ist 2003 erschienen. Die deutsche Übersetzung folgte zwei Jahre später und hört auf den Namen Der Janusmann. Jack Reacher (Alan Ritchson legt sich darin mit dem paranoiden Zachary Beck (Anthony Michael Hall) an.

Zachary Beck kommt allerdings nicht allein. Er verfügt über eine ganze Armee an sehr gut trainierten und kampferfahrenen Bodyguards. Der bedrohlichste von ihnen heißt Paulie und wird in der Vorlage als 2,18 Meter großer Hühne umschrieben, neben dem selbst Reacher wie ein kleines Kind aussieht, das gerade erst das Laufen gelernt hat.

Wie Cinema Blend von Co-Star Anthony Michael Hall erfahren hat, steht das Casting bereits fest. Der niederländische Bodybuilder Olivier Richters wird Paulie in der 3. Staffel von Reacher zum Leben erwecken. In der Vergangenheit hat er sich u.a. mit Indiana Jones und dem Red Guardian in Black Widow auf der großen Leinwand geprügelt.

Disney Olivier Richters in Indiana Jones und das Rad des Schicksals

Im Interview mit Cinema Blend vergleicht Hall die Figur mit einem klassischen James Bond-Bösewicht und verspricht zudem einen epischen Kampf:

Er erinnert mich an ... weißt du noch, als wir Kinder waren? Der Spion, der mich liebte, die Rolle des Beißers, die Richard Kiel spielte? Er war buchstäblich ein Riese, etwa 2,18 Meter groß. [Paulie] lebt in der Serie, und sie haben einen epischen Kampf.

Der Kampf soll sogar auf Marvel-Level stattfinden:

Ich will nicht zu viel verraten, aber ja, sie treffen sich auf jeden Fall wie im Buch. Das Aufeinandertreffen von Reacher und Paulie hat etwas Marvel-mäßiges. Das sind zwei Typen, die mit Superhelden mithalten können, und das ist irgendwie cool.

Wann startet Reacher Staffel 3 bei Amazon Prime Video?

Die große Frage ist, wann wir den Kampf zwischen Reacher und Paulie zu Gesicht bekommen werden. Bisher hat die 3. Staffel kein offizielles Startdatum. Wir gehen davon aus, dass die neuen Folgen von Reacher frühestens Ende 2024, wenn nicht sogar erst 2025 ihre Premiere bei Amazon Prime Video feiern.

