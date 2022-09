Jetzt kostenlos streamen: Verstörende Porno-Serie mit Game of Thrones-Star, die gleich mehrfach überrascht

Nur für Erwachsene rechnet ebenso unterhaltsam wie tiefschürfend mit den Abgründen der Pornobranche ab. Und das Beste: Ihr könnt sie umsonst gucken.

Auf manche Serien freut man sich schon lange im Voraus, über andere stolpert man eher durch Zufall und ist dann umso begeisterter. Adult Material - Nur für Erwachsene ist so eine Serie und nun endlich auch in Deutschland zu streamen. Und das sogar ohne zusätzliche Kosten! Wir erklären, warum sich die kompakte Miniserie lohnt – und welche Gesichter ihr garantiert wiedererkennt.

Darum geht's in der Porno-Dramedy Nur für Erwachsene

Eigentlich geht es Hayley Burrows (Hayley Squires) gut. Sie hat ein schönes Haus, tolle Kinder, einen Mann, den sie liebt, und auch ihre Porno-Karriere als Jolene Dollar läuft. Doch als mit Amy (Siena Kelly) eine Nachwuchsdarstellerin auftaucht, die mit dem Hardcore-Darsteller Tom Pain (Julian Ovenden) eine ebenso blutige wie traumatische Erfahrung hat, brennt bei Hayley eine Sicherung durch.

Ebenfalls ein ungeschönter Blick hinder die Kulissen der Pornobranche: Pleasure

Pleasure - Trailer (Deutsch) HD

Die Mitdreißigerin beschließt, endlich öffentlich über Fehlverhalten in der Branche zu sprechen und kritisiert dabei unter anderem ihren langjährigen Geschäftspartner und Freund, den halbseidenen Porno-Produzenten Carroll Quinn (Rupert Everett). Eine Entscheidung, die ihr nicht nur unmittelbar den Geldhahn zudreht, sondern sie schließlich auch vor Gericht bringt. Amy hingegen dreht weiter Pornos, startet plötzlich richtig durch und beginnt eine unheilvolle Affäre.

Statt sich in Porno-Klischees zu ergehen, gelingt der Serie trotz jeder Menge expliziter Sexszenen etwas ganz Außergewöhnliches: Sie stellt dar, wie widersprüchlich, selbstbestimmt aber auch selbstzerstörerisch Sexualität und Verlangen sein kann. Nur für Erwachsene zeigt Abgründe und Trauma, findet zwischen all dem aber auch immer wieder echten Witz und am Ende vor allem eins: jede Menge Herz.

Neben der Story glänzt auch der Cast – inklusive einem alten Game of Thrones-Bekannten

© Endemol Shine UK/Fifty Fathoms/Tereza Červeňová Hayley Squires als "Jolene Dollar" in Nur für Erwachsene

Nur für Erwachsene widmet sich dem Thema Porno und Erotikbranche aus einer weiblichen Perspektive. Regisseurin Dawn Shadforth und Autorin Lucy Kirkwood erzählen eine Geschichte über komplizierte Frauenfiguren zwischen sexuellem Begehren und Missbrauchserfahrungen, Solidarität und Konkurrenzkampf.

Insbesondere Hayley Squires' Darstellung eines alkoholkranken Ü30-Pornostars, der Familie und Karriere nicht länger unter einen Hut bekommt und sich schließlich widerwillig mit ihrem eigenen Trauma auseinandersetzen muss, ist beeindruckend. Ihr Partner Rich wird übrigens von Joe Dempsie gespielt, der seinen unbeholfenen Charme als Gendry Baratheon aus Game of Thrones mit der inneren Zerrissenheit eines überforderten Familienvaters verbindet. (Und ja: Auch der ist Teil mal mehr, mal weniger unangenehmer Sexszenen.)

So könnt ihr Nur für Erwachsene kostenlos streamen

Bisher gibt es nur eine Staffel von Nur für Erwachsene. Die besteht aus insgesamt vier Episoden, jeweils 47 bis 56 Minuten lang. Gestreamt werden können alle Folgen in der ARD Mediathek – sowohl im englischen Originalton als auch in der deutschen Synchronisation.

Da die explizite Serie wortwörtlich nur für Erwachsene oder zumindest erst ab 16 Jahren freigegeben ist, laufen die Folgen aus Jugendschutzgründen erst ab 22 Uhr. Umgangen werden kann dieser Schutzmechanismus, wenn ihr euch ein Konto erstellt und über euren Personalausweis euer Alter bestätigt.

