Jetzt sichern: Das Finale der größten Zombie-Serie aller Zeiten erscheint als limitiertes Steelbook im Heimkino

Mit The Walking Dead Season 11 feiert die größte Zombie-Serie überhaupt ihr fulminantes Finale. Heimkino-Fans kommen dabei in den Genuss einer ganz speziellen, limitierten Sonderedition.

Während der finale Vorhang für The Walking Dead mit Staffel 11 im TV bereits gefallen ist, spendiert Universal Pictures den Fans der Serie noch ein endgültiges, großes Heimkino-Hurra: Denn in Kürze erscheinen die letzten Episoden der Comic-Adaption als ganz besondere Limited Special Edition.



Warum ihr diese Sonderausgabe der 11. Staffel auf Blu-ray, die am 31. August 2023 erscheint, unbedingt vorbestellen solltet, erklären wir euch jetzt.

Special Limited Edition: Was bietet die Steelbook-Blu-ray von The Walking Dead Staffel 11?

Wenn ihr die 11. Staffel von The Walking Dead in der Special Limited Edition auf Amazon vorbestellt, zahlt ihr 39,99 Euro *. Die Lieferung pünktlich zum Erscheinungstermin ist für Prime-Kunden:innen kostenlos, allerdings ist wegen der 18er-Freigabe eine Identifizierung bei Erhalt erforderlich.

Die Special Limited Edition von Staffel 11 beinhaltet alle 24 Episoden des großen Serienfinales von The Walking Dead in ungeschnittener Fassung. Die Blu-ray-Box mit Steelbook beinhaltet insgesamt sechs Discs mit 18 Stunden und 11 Minuten Laufzeit.



Die Comicverfilmung liegt in Full-HD-Auflösung vor und umfasst sowohl die englische als auch die deutsche Tonspur in DTS-HD-Sound. Als spezieller Bonus sind in der limitierten Sonderedition auch noch herausgeschnittene Szenen enthalten.

Die wichtigste Zombie-Serie überhaupt: Darum lohnt sich The Walking Dead Staffel 11

Auch wenn The Walking Dead nach Meinung vieler Fans insbesondere in den letzten Staffeln der Zombie-Serie eher gemächlich dahingeplätschert ist, lassen es die Macher im großen Serienfinale noch einmal ordentlich krachen.



Moviepilot-Redakteur Max Wieseler bescheinigt dem Finale "ein aufregendes Serienerlebnis", in dem "das große Ensemble der Zombieserie nochmal in spannungsgeladenen und hochemotionalen Szenen glänzen" darf. Auch wenn die Geschichte der Hauptcharaktere in vielerlei Hinsicht offen enden muss, gelingt es den Machern (von einer Ausnahme abgesehen), einen befriedigenden Schlussstrich unter The Walking Dead zu ziehen.



Aber auch Fans des Genres, die von Zombie-Serien nicht genug bekommen können, sollten sich die elfte Staffel nicht entgehen lassen. Denn immerhin befinden sich weitere Spin-Offs bereits in Planung, die wiederum die Geschichte mehrerer Charaktere losgelöst voneinander weitererzählen werden.



