Emotionales The Walking Dead-Finale: Wer stirbt und wer überlebt

Das Serienfinale von The Walking Dead ist gelaufen. Wer die 11 Staffeln bis zum Schluss überlebt hat und welche Charaktere am Ende gestorben sind, erfahrt ihr hier.

Eine der prägendsten Horrorserien unser Zeit ist zu Ende gegangen. Nach 11 Staffeln, 12 Jahren und 177 Episoden hat sich The Walking Dead mit einem fulminanten Finale verabschiedet, in dem Team Familie ein letztes Mal mit vereinten Kräften kämpfen muss, um das Commonwealth vor dem Untergang zu bewahren. Das Serienende ist nicht nur ein emotionaler Abschluss, sondern auch ein tragischer.

Nicht alle lieb gewonnenen Charaktere haben es lebend in die neue Ära geschafft, die am Ende eingeläutet wird. Für alle, die The Walking Dead schon lange abgebrochen haben oder einfach nur neugierig sind, wie es endet, haben wir hier eine Übersicht mit allen Figuren zusammengestellt, die im Serienfinale gestorben sind oder überlebt haben.

Achtung, es folgen massive Spoiler zum Ende von The Walking Dead:

Diese 3 Charaktere sind im The Walking Dead-Finale gestorben

Bei einer Besetzung von an die 20 Hauptdarstellenden war es kaum eine Überraschung, dass nicht alle Charaktere das Ende von The Walking Dead überleben würden. Auch wenn das ganz große Gemetzel allerdings ausblieb und einige Personen (dank Spin-off-Ankündigungen) schon von vornherein sicher waren, gab es dennoch ein paar tragische und schockierende Figurentode zu betrauern.

Jules Butler

© AMC Jules

Name: Jules (Alex Sgambati)

Todesursache: von Beißern zerfleischt

Jules war eine Bewohnerin der Oceanside-Gemeinde und trat erstmals in Staffel 10 auf.

Luke Abrams

© AMC Luke

Name: Luke Abrams (Dan Fogler)

Todesursache: Blutverlust

Nachdem Luke von einem Untoten ins Bein gebissen wird, wollen seine Freunde sein Leben durch eine Amputation retten. Dabei verliert er zu viel Blut und stirbt. Luke war seit Staffel 9 dabei.

Rosita Espinosa

© AMC Rosita

Name: Rosita Espinosa (Christian Serratos)

Todesursache: Von einem Untoten gebissen

Beim Versuch sich und ihre Tochter zu retten, wird Rosita von Beißern in die Schulter gebissen. Nachdem der Commonwealth-Konflikt vorbei ist, stirbt sie friedlich in einem Bett im Kreise ihrer Familie. Rosita war seit Staffel 4 ein Teil von The Walking Dead.

Über 30 Charaktere haben das Ende von The Walking Dead überlebt

Glücklicherweise ist die Zahl der Überlebenden wesentlich höher als die der Opfer. Die meisten Hauptfiguren, mit denen wir jahrelang mitgefiebert haben, dürfen ihr Leben in der Post-Apokalypse fortführen. Sie leben ein Jahr nach dem Commonwealth-Konflikt nun in einer neuen Ära des Friedens.

Hier gibt's die Übersicht aller Hauptfiguren, die das Ende von The Walking Dead überleben:

Der Epilog des The Walking Dead-Finales enthüllt zudem, dass auch Michonne (Danai Gurira) noch am Leben ist und mit einer Samurai-ähnlichen Rüstung bekleidet durch die USA reitet, um ihren Ehemann Rick Grimes (Andrew Lincoln) zu finden, der sich in Gefangenschaft der Civic Republic befindet. Wir sehen Rick am Ende allerdings nur in einer Szene, die parallel zu den Ereignissen aus Staffel 10 spielt.

© AMC Michonne sucht weiter nach Rick

Weitere Nebenfiguren, die bis zum Ende durchgehalten haben, sind: Pamela Milton, Michael Mercer, Max Mercer, Rick "RJ" Grimes Jr., Hershel Rhee (Maggies Sohn), Tomi (Yumikos Bruder), Annie (Negans Ehefrau), Elijah, Gracie (Aarons Adoptivtochter), Diane, Nabila und ihre Kinder, Coco (Rositas Tochter). Und Hund hat natürlich auch überlebt.

Nicht alle Schicksale von bekannten The Walking Dead-Figuren wurden im Serienfinale enthüllt. So bleibt offen, was genau aus den meisten Oceanside-Charaktere (wie Anführerin Cindy) geworden ist. Ebenfalls ungeklärt ist der Überlebensstatus von Virgil (Kevin Carroll), der das letzte Mal in Staffel 11, Folge 8 zu sehen war.

Wie es in der Gegenwart um die in das Spin-off Fear the Walking Dead abgewanderten Figuren Morgan, Dwight und Sherry steht, wird im Finale nicht enthüllt.

Das Ende ist nicht das Ende: So geht's mit The Walking Dead weiter

Auch wenn The Walking Dead als Serie nun beendet wurde, werden in Zukunft dennoch weitere Geschichten aus dem Serienuniversum erzählt. Im kommenden Jahr werden gleich drei neue Spin-offs an den Start gehen. Zudem wird die bereits 8. Staffel von Fear the Walking Dead veröffentlicht.

Das erste neue Spin-off wird The Walking Dead: Dead City. Darin verschlägt es Negan und Maggie für ein neues Abenteuer nach New York. Im Anschluss wird mit The Walking Dead: Daryl Dixon ein neuen Kaptitel im Leben von Daryl aufgeschlagen, der sich plötzlich in Frankreich wiederfindet und sich nach Paris durchschlagen muss.

Als dritte neue Serie werden in The Walking Dead: Rick & Michonne Andrew Lincoln und Danai Gurira als Hauptfiguren zurückkehren. Hier wird Michonnes Suche nach Rick Grimes im Fokus stehen, welcher von seinem neuen Leben in der Civic Republic verändert wurde.

Werdet ihr nach dem The Walking Dead-Ende auch die kommenden Spin-offs schauen?