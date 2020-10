John McClane ist zurück - Actionreicher Stirb Langsam-Kurzfilm mit Bruce Willis in Topform

Zwei Minuten Stirb Langsam und wir merken: Bruce Willis hat nie aufgehört, John McClane zu sein. Ein Werbespot bringt alte Helden und Schurken wieder zurück.

Stirb langsam 6 lässt auf sich warten, stattdessen kehren wir jetzt für 2 Minuten zurück zu den Wurzeln der Actionreihe. Bei Stirb Langsam denken wir als erstes an Bruce Willis, verschwitzte Unterhemden, Terroristen, die gebrochenes Deutsch sprechen und ab jetzt eben auch an Autobatterien.

In keiner der vier Stirb langsam-Fortsetzungen trat der Limousinen-Fahrer Argyle auf. In dem nicht wirklich offiziellen, aber aufwendigen Kurzfilm im Stirb Langsam-Stil ist der sympathische Chauffeur jetzt wieder dabei. Er rettet John McClane vor Terroristen, denen der Actionheld nur mit einer Autobatterie der Marke DieHard entkommen kann. In dem Kurzfilm mit der etwas seltsamen Prämisse fühlt sich Bruce Willis pudelwohl.

In den USA entstehen häufiger mal Werbespots auf Blockbuster-Niveau, vor allem für die teuren Sendeplätze während zuschauerstarker Footballspiele.



Fast so gut wie Stirb Langsam 6: Der John McClane-Film mit Bruce Willis

Gestern Abend lief die Partie Green Bay gegen Tampa Bay, der eigentliche Hingucker war aber, ohne die Attraktion von American Football zu schmälern, dieser spektakuläre Kurzfilm, der Fans die Wartezeit auf Stirb langsam 6 erleichtert:

Hauptdarsteller des Spots neben Bruce Willis sind zwei Bekannte aus dem erste Stirb Langsam-Film. De'voreaux White spielte damals Argyle, der mit seiner Limousine in der Tiefgarage des Nakatomi die Stellung hielt. Clarence Gilyard Jr. spielte damals Theo, einen der Terroristen, der hier wieder als Gegenspieler von McClane fungiert.

Wann kommt Stirb langsam 6?

Der 6. Teil der Reihe kommt frühestens in 3 Jahren, aber auch das steht nicht fest. Die Filmreihe ist weiterhin beliebt bei Fans, gewinnt aber keine neuen dazu, was einen weiteren Film zu einem Wagnis macht. Aktuell wirkt es ein bisschen, als hätte die Reihe sich totgelaufen. Häufig brauchen ältere Franchises dieser Art einfach einen neuen Impuls, einen kleinen Schubser. Vielleicht ruft der Werbespot die Reihe wieder zurück ins kulturelle Bewusstsein.

