Johnny Depp bekam nach dem ersten Fluch der Karibik-Teil schwere gesundheitliche Probleme

Jack Sparrow ist das große Zugpferd aller fünf Fluch der Karibik-Filme. Nach dem Erstling bekam Johnny Depp aber wegen der Figur gesundheitliche Schwierigkeiten.

Captain Jack Sparrow aus dem Fluch der Karibik-Franchise ist eine von Johnny Depps beliebtesten Figuren. Milliarden von Fans erfreuten sich über fünf Filme hinweg an der einzigartigen Piraten-Figur. Für Depp selbst hatte der Charakter aber zunächst bittere Konsequenzen. Nach dem ersten Fluch der Karibik litt er wegen ihm an einer handfesten Depression.

Nach Fluch der Karibik: Johnny Depp litt wegen Jack Sparrow an Depressionen

Das verriet er 2003 im Gespräch mit IGN :

Ich liebte die Figur so sehr. Da macht man nach Ende der Dreharbeiten eine Art Druckausgleich und eine Depression durch, in der du dir denkst, "Ich war gerade dieser andere Typ für sechs Monate. Und jetzt sehe ich ihn nie wieder." Ich meine nicht, dass man zur Figur wird. Aber man ist so vertraut mit ihr. Es fühlt sich sehr seltsam an, [sie nicht mehr zu spielen].

Johnny Depp entwickelte die Figur Jack Sparrow zunächst gegen den Willen Disneys. Sie wurde zum großen Franchise-Zugpferd, was den Trennungsschmerz des Schauspielers gelindert haben dürfte. Immerhin konnte er sie nach dem Erstling in vier weiteren Fluch der Karibik-Abenteuern spielen.

Wann werden Fans Jack Sparrow bei Fluch der Karibik wiedersehen?

Johnny Depp hat bekanntermaßen beteuert, nie wieder zu Fluch der Karibik zurückkehren zu wollen. Ob sich das bewahrheitet, ist allerdings eine andere Frage. Seine Figur könnte darüber auch ein anderer Schauspieler verkörpern, etwa in einem Prequel. Der lange angekündigte Pirates of the Caribbean 6 hat noch keinen Starttermin.

