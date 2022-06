301 Millionen US-Dollar für Johnny Depps Fluch der Karibik-Rückkehr: Absurdes Gerücht dementiert

Johnny Depp sollte für mehrere hundert Millionen Dollar wieder die Hauptrolle in Fluch der Karibik übernehmen. Dieses fantastische Gerücht wurde nun zurückgewiesen.

Viele Johnny Depp-Fans wünschen sich eine Jack Sparrow-Rückkehr in Pirates of the Caribbean 6. Einem "Insider" zufolge sollte diese Vorstellung wahr werden und der Schauspieler für 301 Millionen Dollar ins Piraten-Franchise zurückkehren.

Nur ein Gerücht: Johnny Depp kehrt für 301 Millionen in Fluch der Karibik 6 zurück

Das berichtete Poptopic . Demnach wollte Disney den Star für die absurd hohe Gage in Fluch der Karibik 6 und einem Prequel-Serie auf Disney+ besetzen, die sich um den jungen Jack Sparrow dreht. Disney habe einen Präsentkorb geschickt und hoffe, dass Johnny Depp ihnen vergebe, so die zitierte Quelle.

Dem Gerücht hat ein:e Sprecher:in Depps nun einen Riegel vorgeschoben. Die Nachricht sei "erfunden", wie E Online einen Bericht von NBC News zitiert. Viele Fans werden der Information ohnehin nicht viel Gewicht beigemessen haben. Johnny Depp wollte nicht einmal "für 300 Millionen Dollar" ins Franchise zurückkehren, wie er im Prozess gegen Amber Heard aussagte. Da klingt eine Gage, die zufällig 301 Millionen beträgt, bereits nach einem schlechten Scherz.



Wann kommt Fluch der Karibik 6 in die Kinos?

Johnny Depps Rückkehr in die Freibeuter-Welt bleibt weiterhin möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Fluch der Karibik soll ein Reboot mit Margot Robbie werden, an dem bereits seit längerer Zeit gearbeitet wird. Vor 2024 ist nicht mit einem Kinostart zu rechnen.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von dem Johnny Depp-Gerücht?