Johnny Depps Sohn Jack Depp floh vor dem Ruhm und arbeitete in einem libanesischen Restaurant: "Er ist ein toller Kerl"

Im Gegensatz zu Johnny Depp hält sich sein 23-jähriger Sohn Jack aus dem Rampenlicht fern. Zuletzt wurde er in Paris als Mitarbeiter eines libanesischen Szene-Restaurant gesichtet.

Johnny Depp (Fluch der Karibik) gehört noch immer zu den größten Filmstars der Welt. In den letzten Jahren ist sein Ruf aufgrund des Gerichtsprozesses mit seiner Ex-Frau Amber Heard allerdings angeknackst. Als Schauspieler ist er bislang noch nicht fest im Hollywood-Geschäft zurück.

Mit der französischen Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis (Café de Flore) hat Depp außerdem einen heute 23 Jahre alten Sohn, der die Öffentlichkeit komplett meidet. 2024 wurde bekannt, was Jack Depp in den letzten Jahren beruflich gemacht hat.

Johnny Depps Sohn Jack arbeitete zuletzt in einem Pariser Restaurant

Im Dezember letzten Jahres hat Daily Mail exklusiv berichtet, dass Depps Sohn Jack als Mitarbeiter im libanesischen Restaurant L'Area in Paris gearbeitet hat. Laut Manager Edouard Chueke sollen hier immer wieder Fans der Mode- und Musik-Szene zu Gast sein. Jack Depps Mutter sowie seine Schwester Lily-Rose Depp (Nosferatu - Der Untote) zählen ebenfalls zu den regelmäßigen Besucherinnen des Restaurants.

Hier seht ihr ein Bild von Johnny Depps Sohn im Pariser Restaurant L'Area:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegenüber Daily Mail sagte der Restaurantbesitzer über Jack Depp:

Jack ist ein toller Typ; er hält sich aus dem Rampenlicht zurück, hat aber hier hinter der Bar und in der Küche gearbeitet. Er war ein guter Mitarbeiter. Er hat vor ein paar Monaten gekündigt, aber ich erwarte ihn später im nächsten Jahr wieder. Gutes Personal ist schwer zu finden.

Nicht jedes Kind von Johnny Depp meidet das Hollywood-Rampenlicht

Jack Depp wurde am 9. April 2002 in Paris geboren. Seiner Mutter Vanessa Paradis war es von Anfang an wichtig, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Laut People sagte sie zu dem belgischen Magazin Weekend Knack 2007 dazu:

Ich halte sie tatsächlich von den Kameras fern, weil ich nicht möchte, dass unsere Kinder gegen ihren Willen an unserem Ruhm teilhaben. Darum haben sie nicht gebeten. Noch nicht. Wenn sie eines Tages selbst entscheiden, Dinge zu tun, die sie ins Rampenlicht bringen könnten, werde ich sie nicht daran hindern.

Bislang scheint sich zumindest Sohn Jack abseits des Rampenlichts wohl zu fühlen. Im Gegensatz zu seiner Schwester Lily-Rose Depp, die durch Rollen in Filmen und Serien wie Nosferatu und The Idol mittlerweile selbst zum Schauspielstar geworden ist.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite SensaCine erschienen. Der Artikel erschien erstmals im Juni 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.