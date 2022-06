Nach Johnny Depp-Prozess: So geht es mit Amber Heards Filmkarriere weiter

Vor Gericht hat Johnny Depp gegen Amber Heard gewonnen. Doch bedeutet die juristische Niederlage auch das Ende ihrer Hollywood-Karriere?

Nach dem wochenlangen Gerichtsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp ist das Urteil gefallen. Die Schauspielerin muss ihrem Ex-Mann etwas über 10 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Die Jury sah es als erwiesen an, dass Amber Heard seiner Karriere geschadet habe, indem sie sich öffentlich als Opfer häuslicher Gewalt bezeichnete. Depp muss Heard wiederum rund 2 Millionen Dollar für rufschädigende Aussagen seines Ex-Anwalts zahlen. Der hatte behauptet, dass es sich bei Heards Vorwürfen um einen "Hoax", eine Falschmeldung, handle.

Doch auch Abseits des Gerichtssaals wurde Heard als Lügnerin gebrandmarkt. Dutzende große Medien beleuchteten die angeblichen Hasskampagnen gegen die Schauspielerin in den sozialen Medien. Doch bedeutet das Ende des Prozesses nun auch das Ende von Amber Heards Schauspielkarriere? Muss nicht sein. Wir erklären euch, warum.

Der Gerichtsprozess schmälerte die für Heard wichtige Rolle in Aquaman 2

Als Mera in Aquaman landete Heard ihre bislang größte Rolle. Die Figur trat beispielsweise auch in Zack Snyders Justice League-Film auf. Vor Gerichte bestätigte die Schauspielerin bereits, dass ihre Rolle im kommenden DC-Sequel Aquaman 2 drastisch reduziert worden sei.

Schaut hier eine Sneak Peek zu Aquaman 2:

Aquaman and the Lost Kingdom - DC FanDome Sneak Peak (English) HD

DC-Chef Walter Hamada sagte dazu aus, dass die Figur wegen der fehlenden Chemie zwischen ihr und Jason Momoa von vornherein weniger Screentime bekommen sollte. Durch andere Aussagen wurde jedoch deutlich, dass größere Mera-Szenen im Drehbuch offenbar wegen der öffentlichen Kontroverse um die Schauspielerin gekürzt und verändert wurden.

Nach dem Gerichtsurteil, das als Niederlage von Amber Heard gegen Johnny Depp gewertet wird, dürften ihre Chancen auf größere Rollen in Studio-Blockbustern gegen Null tendieren. Zumindest vorläufig. Zu groß scheint der aktuelle Imageschaden – sei er nun gerechtfertigt oder nicht.

Nach Johnny Depp: Independent-Filme dürften für Amber Heards Schauspielkarriere entscheidend sein

Wenn man sich die gesamte Schauspielkarriere von Heard ansieht, war die große Aquaman-Rolle aber sowieso eine Ausnahme. Vor ihrem bis dato größten Blockbuster spielte Heard in den Jahren davor vor allem in verhältnismäßig kleineren Produktionen wie All the Boys Love Mandy Lane, John Carpenter's The Ward, Drive Angry, Magic Mike XXL oder Zombieland mit.

Vor dem Gerichtsprozess spielte sie eine Rolle in der neuen Serien-Adaption von Stephen Kings The Stand. Auch einen Indie-Thriller mit dem Titel In the Fire, der noch keinen Veröffentlichungstermin hat, drehte sie ab. In Zukunft dürfte sich Amber Heard mehr auf kleinere Rollen oder Independent-Filme fokussieren, um langsam wieder in der Branche Fuß zu fassen.

Film- und PR-Expert:innen sehen Amber Heards Zukunft in Hollywood kritisch

Ob das passieren wird, bleibt aber abzuwarten. PR-Expertin Alexandra Villa sagte gegenüber dem britischen Mirror : "Auch kleinere Produktionen werden vorsichtig sein, für irgendein Projekt Geld in Amber zu stecken." Schließlich wirke es, als sei der Großteil der Öffentlichkeit nicht auf ihrer Seite.

Auch Hollywood-Insider Matthew Belloni äußerte sich in seinem Podcast The Town eher skeptisch zur näheren Zukunft von Heards Karriere: "Vielleicht haben Leute Mitleid mit ihr und besetzen sie deswegen für ihre Filme. Vielleicht haben sie keine Lust darauf, dass sich die Fan-Horden von Johnny Depp auf ihre Filme einschießen, und besetzen sie deshalb nicht."

Am Ende ist sich der Experte aber sicher: Auch Amber Heard wird wieder in der Filmbranche arbeiten, "aber in der nächsten Zeit eben nicht in den großen Filmen".

Was glaubt ihr: Wie geht es für Amber Heard in Hollywood weiter?