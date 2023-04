Joker 2 knackt Meilenstein und feiert mit bisher bestem Lady Gaga-Bild als Harley Quinn, das direkt an den ersten Film anschließt

Die Dreharbeiten zu Joker 2 sind erfolgreich beendet worden. Zur Feier des Tages hat Regisseur Todd Phillips zwei neue Bilder mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix geteilt.

DC-Fans müssen sich noch bis Oktober 2024 gedulden, bis die heißersehnte Fortsetzung Joker 2: Folie à deux ins Kino kommt. Jetzt hat der Film von Regisseur Todd Phillips zumindest schon mal einen wichtigen Meilenstein geschafft: die Dreharbeiten zum Joker-Sequel sind abgeschlossen! Diesen Durchbruch hat Phillips direkt mit zwei neuen Fotos gefeiert. Eines davon erinnert bewusst an den ersten Teil.

Neues Joker 2-Bild von Lady Gaga als Harley Quinn schlägt eine Brücke zum Vorgänger

Auf Instagram hat der Regisseur verkündet, dass Joker 2 jetzt fertig abgedreht ist. Neben großem Dank an den Cast und die Film-Crew geht es für Phillips jetzt in den Schneideraum. Den ersten Meilenstein feiert der DC-Macher mit zwei neuen Bildern von Lady Gaga als Harley Quinn und Joaquin Phoenix in der Titelrolle:

Besonders die Aufnahme von Harley Quinn ist das bisher beste Foto von Lady Gaga in der Rolle abseits von verschiedenen geleakten Set-Fotos. Wer sich an Teil 1 erinnert, dürfte außerdem direkt diese Impression im Kopf haben:

Warner Bros. Joker

Die Ähnlichkeit ist garantiert nicht zufällig...

Teile der Joker 2-Handlung sollen in der berüchtigten psychiatrischen Einrichtung Arkham Asylum spielen. Hier wird Arthur auf Dr. Harleen Frances Quinzel aka Harley Quinn treffen. Als Besonderheit wurde die DC-Fortsetzung außerdem als Musical angekündigt. In den deutschen Kinos läuft Joker 2 ab dem 3. Oktober 2024.



