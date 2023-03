Joker 2 mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix wird ein Musical –  Trailer, Release & Cast: Alle wichtigen Infos zur DC-Fortsetzung

Der Milliarden-Hit Joker bekommt ein Sequel, das mit Lady Gaga als Harley Quinn aufwartet und als Musical daherkommt. Wir sammeln alle Infos wie Trailer, Release und Besetzung zur DC-Fortsetzung Joker 2 für euch.

Nachdem Joker 2019 weltweit über eine Milliarde Dollar einspielte, war eine Fortsetzung nur eine Frage der Zeit. Mitte 2022 wurde Joker 2: Folie à deux mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Arthur Fleck dann offiziell angekündigt. Bis zum Kinostart im Oktober 2024 sammeln wir alle Infos zum heißerwarteten DC-Sequel wie Trailer, Handlung und Cast für euch. Der Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen ergänzt und aktualisiert.

Trailer: Gibt es schon Videos zu Joker 2?

Bisher ist ein kurzes Ankündigungsvideo zur DC-Fortsetzung erschienen, das ihr euch hier anschauen könnt:

Joker 2: Folie à deux - Announcement Teaser (English) HD

Auf den ersten Trailer zu Joker 2 müssen wir uns wohl noch eine Weile länger gedulden, da der Kinostart noch so weit in der Zukunft entfernt liegt.

Release: Wann startet Joker 2 im Kino?

Der deutsche Start der DC-Fortsetzung ist schon bekannt. Joker 2 kommt am 3. Oktober 2024 bei uns ins Kino.

Handlung: Was ist die Story von Joker 2?

Bisher steht nur fest, dass Teile der DC-Fortsetzung in Arkham Asylum spielen sollen. Diese Entwicklung ist nach dem Ende des ersten Teils nicht überraschend. Hier landete Arthur in der psychiatrischen Einrichtung von Gotham City.

Neben der Hauptfigur dreht sich Joker 2 auch um Neubesetzung Lady Gaga, die Dr. Harleen Frances Quinzel aka Harley Quinn spielt. Besonders ist außerdem, dass Joker 2 als Musical angekündigt wurde oder zumindest diverse Musical-Einlagen haben soll.

Cast: Wer gehört zur Besetzung von Joker 2?

Neben Joaquin Phoenix und Lady Gaga in den Hauptrollen stehen bislang folgende Stars für den Cast des DC-Sequels fest:

