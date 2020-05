Joko & Klaas Live: Sophie Passmann und weitere Frauen mit Botschaft gegen sexuelle Belästigung und Hass im Netz

Die 15 Live-Minuten überließen die beiden ProSieben-Gesichter komplett ihren Kolleginnen. Diese nutzten die Zeit für erschreckende, eindringliche Bilder.

Letzte Woche alberten Joko und Klaas in ihren gewonnenen 15 Live-Minuten auf ProSieben noch rum und filmten kurzerhand das Programm ihres Kölner Konkurrenten RTL ab. Die letzte Folge Joko & Klaas gegen ProSieben, in denen sie erneut einen Live-Slot erspielten, könnt ihr euch auf Joyn * ansehen.

An diesem Mittwoch nutzten die beiden die Zeit für eine ernste Thematik. Für diese überließen sie allerdings ihren Kolleginnen die Bühne.

Unter dem Titel "Männerwelten" thematisierten Sophie Passmann, Palina Rojinski, Jeannine Michaelsen, Visa Vie, Stefanie Giesinger, Katrin Bauerfeind, Collien Ulmen-Fernandes und weitere Mitarbeiterinnen von Florida TV anhand einer Ausstellung den männlichen Hass im Netz, sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen.

Joko und Klaas live: Harte Bilder, wichtiges Video

Das sind harte fünfzehn Minuten, aber wichtige fünfzehn Minuten. Weitere Ausführungen wären an dieser Stelle zu viel der Worte, denn das Video sagt in drastischen Bildern letztlich alles, was es zu sagen gibt. Aber es sind wirklich erschreckende Minuten, also bitte mit Vorsicht anschauen.

Weitere Informationen und Hilfsangebote findet ihr auf der YouTube-Seite unter dem Video.



Was sagt ihr zur Aktion?

