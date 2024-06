Kämpfen wie in Star Wars: The Acolyte – holt euch jetzt Duell-Lichtschwerter reduziert bei Amazon

Deutlich günstiger als die originalen Repliken und für echte Duelle geeignet ist dieses reduzierte Lichtschwert bei Amazon, mit dem ihr selbst zum Jedi oder Sith wie in Star Wars: The Acolyte werden könnt.

Star-Wars-Fans bekommen mit The Acolyte auf Disney+ aktuell endlich wieder neues Futter und da kann man durchaus Lust drauf bekommen, selbst zum Lichtschwert zu greifen und den ein oder anderen Kampf ohne große Rücksicht auf Verluste auszutragen. Das könnt ihr aktuell günstig mit einem Duell-Lichtschwert bei Amazon, das befristet um 23 Prozent reduziert ist * und mit allerhand Funktionen den originalen Nachbauten kaum nachsteht.

Duell-Lichtschwert jetzt reduziert sichern Deal Zu Amazon

Das bieten das Duell-Lichtschwert im Star-Wars-Stil



Während offizielle Repliken nur vergleichsweise teuer und auf ein Modell beziehungsweise eine Klingenfarbe beschränkt sind, bekommt ihr dieses gut bewertete Duell-Lichtschwert mit abnehmbarer Klinge von Atexbser in zahlreichen Beleuchtungsfarben zum Wechseln. Mit dabei sind zum Beispiel Weiß, Gelb, Orange, Lila, Pink, Cyan, Lila, Grün, Rot oder Blau.

Zudem ist das mit einem zweiten Exemplar auch zu einer Doppelklinge zusammenfügbare Lichtschwert mit rutschfestem Metallgriff laut Hersteller auch ausreichend robust gebaut und soll echte Duelle ohne große Berührungsängste ermöglichen. Originalgetreu gibt es bei jedem Zusammenstoß einen passenden Ton und Lichtblitz, ebenso beim Schwingen. Natürlich fährt das Lichtschwert beim Ein- und Ausschalten auch passend ein und aus.

Die Bewegungssteuerung lässt sich wahlweise auch ein- oder ausschalten, ebenso wie die verschiedenen Sound- und Lichtmodi. Dank USB-C-Aufladung und Lithium-Ionen-Akku mit bis zu sechs Stunden ununterbrochener Betriebszeit wird auch langanhaltender Spaß geboten. Zudem gewährt der Hersteller eine bedingungslose 30-Tage-Geld-zurück-Garantie und 90 Tage kostenlosen Ersatzservice. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon *.

Atexbser Atexbser

So gut ist das Duell-Lichtschwert bei Amazon



Mit 4,4 von 5 Sternen in über 400 Rezensionen hat sich das Smooth Swing FX Lightsaber von Atexbser bereits eine kleine Fan-Gemeinde gesichert. Gelobt wird dabei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis, die gute Verarbeitung und die Funktionalität. Berichte von Problemen gibt es kaum und offenbar lediglich bei sogenannten "Montagsmodellen", wobei natürlich die Umtauschgarantie Abhilfe schafft.

Jetzt zum Angebot: Duell-Lichtschwert reduziert bei Amazon sichern *

Besonders zum reduzierten Preis und angesichts der guten Rezensionen ist das Lichtschwert von Atexbser also definitiv einen Blick wert, wenn ihr im Vergleich zu den originalen Repliken günstig Duelle wie in Star Wars: The Acolyte nachstellen wollt. Natürlich ist das Ganze ansonsten aber auch ein guter Blickfang als Dekoration für Vitrine oder Regal.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.