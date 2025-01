Kampf der Realitystar bekommt neue Moderatorin – Deutsche Talkshow-Legende ersetzt Cathy Hummels

Kampf der Realitystars ist eine der erfolgreichsten Reality-Shows im deutschen Fernsehen. Nach fünf Staffeln wird Cathy Hummels nun von einer Talkshow-Legende abgelöst.

Die 6. Staffel von Kampf der Realitystars steht noch in den Sternen, doch RTL 2 kündigte jetzt einen Moderatorenwechsel an. Statt Cathy Hummels wird ab der nächsten Staffel eine absolute Talkshow-Legende durch die Show führen: Arabella Kiesbauer.



Arabella Kiesbauer: Mit ihrer Show spaltete sie die Massen

Berühmt und berüchtigt wurde die Moderatorin mit ihrer Sendung Arabella. Zehn Jahre lang lief sie auf ProSieben und brachte statt Promis "normale" Menschen von der Straße ins Fernsehen. Während Arabella selbst ihre Sendung als "Demokratisierung des Fernsehens" bezeichnete, gab es auch viel Kritik. Der damalige CSU-Ministerpräsident Edmund Stoiber kritisierte die Show wegen ihrer "niveaulosen, minderwertigen, primitiven und unmenschlichen Darstellung".

Nach dem abrupten Ende von Arabella im Jahr 2004 war die Moderatorin vor allem im österreichischen Fernsehen zu sehen. Mit Kampf der Realitystars kehrt die beliebte Talkshow-Legende nun ins deutsche Fernsehen zurück. Sie selbst freut sich, wieder Teil der deutschen Medienlandschaft zu sein:



Es ist ein großartiges Gefühl, wieder mit einer eigenen Show in der deutschen Medienlandschaft präsent zu sein und ein so erfolgreiches Format wie 'Kampf der Realitystars' zu moderieren. Deutschland war für mich immer etwas Besonderes, hier habe ich viele unvergessliche Momente erlebt – während meiner Talkshow 'Arabella' und zahlreichen anderen Projekten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTLzwei.



Auch RTL 2-Programmdirektor Malte Gruber freut sich auf Arabella Kiesbauer. Sie kenne "das Reality-Business wie kaum eine andere", so Gruber, und könne daher bestens mit den künftigen Realitystars umgehen.

Kampf der Realitystars: Cathy Hummels ist nach fünf Staffeln raus

Cathy Hummels hat sich bereits vorzeitig aus Kampf der Realitystars zurückgezogen. Nach eigenen Angaben möchte sie vor allem mehr Zeit mit ihrem Sohn verbringen und hat sich deshalb aus der Reality-Show verabschiedet.



Doch RTL 2 war möglicherweise nicht ganz unglücklich mit dem Abschied von Cathy Hummels, denn ihr haften inzwischen einige Skandale an. So verharmloste sie beispielsweise Depressionen, indem sie für einen Wellness-Urlaub in Griechenland warb.



Wann kommt Staffel 6 von Kampf der Realitystars?

Wann die neue Staffel von Kampf der Realitystars startet, ist noch nicht bekannt. Auch zu den Kandidat:innen wurden noch keine Infos veröffentlicht. Alle fünf Staffeln der Reality-Show sind jedoch auf RTL+ zu sehen.