Kampf der Realitystars-Finale: Diese beiden Stars fliegen im Halbfinale raus

Kurz vorm Finale ist bei Kampf der Realitystars für zwei Promis Schluss. Wer im Halbfinale rausgeflogen ist, verrät euch dieser Artikel.

Bei RTL wurde zwar erst Folge 8 von Kampf der Realitystars ausgestrahlt, bei RTL+ kann man aber bereits das Halbfinale schauen. Hier hat sich bereits entschieden, welche acht Promis ins Finale einziehen und für wen der Traum kurz vorher platzt. Welche beiden Promis den Einzug ins Finale verpassen, erfahrt ihr hier.

Kampf der Realitystars: Diese beiden Promis fliegen im Halbfinale raus

In Folge 9 mussten sich die Stars in Duos in einem Spiel im Showgeschäft beweisen. Der Einsatz: Münzen bei der Nominierung. Das Team, welches alle Fragen richtig beantwortet, darf einem anderen bereits eine Münze für die Nominierung geben. Die Teams, die die Aufgaben nicht lösen können, müssen untereinander entscheiden, wer von ihnen die Münze auf sich nimmt. So bekam Bela drei Münzen, Dennis und Frank jeweils eine.

Frank konnte sich gemeinsam mit Tara im Safety-Spiel "Müll-O-Tonne" sichern und verlor somit seine Münze. Frank und Tara zogen als Erste ins Finale ein.

Bei der Nominierung hatte Bela bereits drei Münzen, er bekam weitere Münzen und Bela musste an diesem Abend als erster die Sala verlassen. Die bereits ausgeschiedenen Kandidat:innen durften in dieser Stunde der Wahrheit Münzen verteilen und über das Schicksal eines Promis entscheiden. Sie entschieden sich für Jens, der nicht weiter ins Finale ging, sondern rausflog.

Sie sind die acht Finalisten bei Kampf der Realitystars

Frank Fussbroich

Tara Tabitha

Dennis Lodi

Giuliana Farfalla

Martin Angelo

Pinar Sevim

Jona Steinig

Laura Lettgen

Wann läuft das Finale von Kampf der Realitystars?

Wer wissen möchte, welcher Promi Realitystars des Jahres 2025 wird, der kann am 9. Juni um 20:15 Uhr bei RTL Zwei einschalten. Eine Woche im Voraus ist das Finale bereits bei RTL+ zu sehen.