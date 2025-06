Kampf der Realitystars-Promi verzockt über 10.000 Euro – das ist der Grund

Bei Kampf der Realitystars müssen sich die Kandidat:innen den unterschiedlichsten Versuchungen stellen. Diesmal können sie Geld ihrer eigenen Gage verprassen, um eine:n Mitstreiter:in herauszuwerfen.

Bei Kampf der Realitystars geht es in die heiße Phase: Es kommen keine neuen Promis an den Starstrand, es werden nur noch Kandidat:innen rausgewählt. Das Finale rückt also immer näher und dafür geben die verbleibenden Stars alles – sogar einen Teil ihrer Gage.

Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 8

Kampf der Realitystars: Diese Versuchung wartet auf die Promis

Wieder einmal wartet im Showgeschäft eine große Versuchung auf die Realitystars. Sie können einen Teil ihrer Gage setzen, um den Status eines Neuankömmlings zu erlangen. Das bedeutet, dass man nicht nur für die nächste Nominierung geschützt ist, sondern auch sofort einen anderen Promi aus der Sala werfen kann. Der Promi, der den höchsten Betrag bietet, gewinnt den Status.

Ein Angebot, das viele nicht ausschlagen können. So beginnt Tara mit einem Gebot von drei Euro, wird aber sofort von Martin, Jona und Dennis überboten, die 1.000 Euro ihrer Gage locker machen wollen. Can bietet 900 Euro und Stephen kann auf 3.000 Euro verzichten.

Laura nimmt die Sache besonders ernst. Sie will ihre Erzfeindin Giuliana mit allen Mitteln aus der Show kicken und bietet sage und schreibe 10.000 Euro – ihre gesamte Gage, wie sie sagt. Doch ein Promi wird noch mehr bieten als Laura.

Über 10.000 Euro: Dieser Realitystar bekommt die Macht

Die Verkündung lässt nicht lange auf sich warten. Pinar liest nacheinander vor, wie viel Geld geboten wurde und kommt ins Stocken als der Betrag von 10.000 Euro genannt wird. Doch das war es noch lange nicht. Doch wer hat Laura mit ihrer Gage übertrumpft? Frank Fussbroich setzt rund 10.399 Euro und darf somit einen der anderen sofort eliminieren. Es trifft nicht überraschend Can Kaplan, den Frank schon seit Längerem auf dem Kicker hatte.

Wann läuft Kampf der Realitystars?

Jeden Mittwoch gibt es um 20:15 Uhr bei RTL2 eine neue Folge von Kampf der Realitystars. Wöchentlich gibt es hier eine neue Folge zur Primetime. Wer es nicht abwarten kann, kann eine Woche im Voraus bei RTL+ die jeweils neue Episode im Stream anschauen.