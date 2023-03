"Kann nicht mehr vor Fremdscham": Das deutsche Too Hot To Handle bei Netflix ist für das Netz an Peinlichkeit nicht zu überbieten

Vor wenigen Tagen startete die Dating-Show Too Hot to Handle Germany bei Netflix. Die Reaktionen im Internet fallen alles andere als begeistert aus. Macht euch bereit für jede Menge Fremdscham.

Mit Too Hot To Handle hat Netflix vor drei Jahren in den USA eines seiner erfolgreichsten Reality-Formate in Stellung gebracht. Die Prämisse ist ganz einfach: 12 Singles treffen an einem paradiesischen Strand aufeinander. Sie lernen sich kennen, flirten und verlieben sich womöglich sogar ineinander. Doch es gibt einen Haken. Jegliche sexuelle Annäherung ist verboten und senkt den Gewinn von 200.000 Euro.

Das Internet ist sich einig: Die Dating-Show Too Hot To Handle Germany bei Netflix ist purer Fremdscham

Vor ein paar Tagen feierte die deutsche Version der Dating-Show ihre Premiere bei Netflix. Too Hot To Handle Germany übernimmt das Konzept des US-amerikanischen Originals, kommt beim Publikum jedoch nicht sehr gut an. Bei Twitter trudeln seit dem Start vor allem Reaktionen sein, die sich über den hiesigen Ableger lustig machen. Der bietet nicht einmal mehr Unterhaltung, sondern nur noch Fremdscham.

Es braucht nicht mehr als 15 Minuten und Too Hot To Handle Germany hat euch schon an den Rand der Verzweiflung gebracht.

Wenn ihr auf der Suche nach der unangenehmsten Netflix-Produktion seid, stehen die Chancen gut, dass ihr bei Too Hot To Handle Germany fündig werdet.

Die Sache ist: Die Show ist so schlecht, dass man nicht einfach wegschauen kann. Too Hot Too Handle Germany hypnotisiert mit seinem Cringe.

Theoretisch steckt in dem Format eine gute Dating-Show. Ärgerlich ist nur, dass sich Too Hot To Handle Germany nicht darauf einlässt.



Die 1. Staffel von Too Hot To Handle Germany startete am 28. Februar 2023 bei Netflix. Ob der Fremdscham in eine zweite Runde geht, ist aktuell noch unklar.

Wir sind durch die Startlisten der einzelnen Streaming-Dienste gegangen und haben die größten Highlights für euch herausgesucht, angefangen bei der neuen Staffel von The Mandalorian bis hin zur Fantasy-Rückkehr Shadow & Bone.

