Kanu des Manitu-Star Sky du Mont kann Bullys LOL nicht leiden: "Jetzt verbrenne ich mir die Zunge"

Michael "Bully" Herbig und Kanu des Manitu-Star Sky du Mont kennen sich schon seit Jahrzehnten. Aber jetzt hat der Schauspieler enthüllt, dass er den Amazon-Hit seines Regisseurs, LOL, nicht mag.

Ohne Sky du Mont gibt es keinen Der Schuh des Manitu. Das werden viele Fans des Kino-Hits sagen, die den Auftritt des Schauspielers als Fiesling Santa Maria immer noch tief im Herzen tragen. In Das Kanu des Manitu können sie jetzt seine Rückkehr bestaunen. Für Regisseur Michael "Bully" Herbig legte du Mont den letzten Auftritt seiner Karriere hin. Zwischen beiden herrscht offenbar großes Vertrauen. Und doch muss der Star etwas gestehen: Er kann Bullys Amazon-Hit LOL: Last One Laughing nicht ausstehen.

Kanu des Manitu-Star Sky du Mont traut sich kaum, die LOL-Abneigung auszusprechen

Im Gespräch mit Radio Arabella wird du Mont gefragt, ob er jemals zu LOL eingeladen wurde. Die Amazon-Show, in der deutschsprachige Comedians gegeneinander antreten, umfasst mittlerweile sechs erfolgreiche Staffeln. Der Schauspieler antwortet:

Nein. Das hat mich auch schon gewundert. Puh, soll ich das sagen? Ich mag die Sendung gar nicht. [...] Das ist für mich geskriptet, so sieht's wenigstens aus. Wow, jetzt verbrenne ich mir die Zunge. [...] Nein, für mich ist das sehr erfolgreich. Und es sind wirklich die besten Komiker, die da mitmachen. Aber [...] es ist nicht mein Ding.

Wie er unter anderem in einem Web.de -Interview erklärt hat, verbindet Sky du Mont eine "enge Freundschaft" mit Bully. Was der zu seiner LOL-Abneigung sagt, ist nicht bekannt. Vielleicht ist es auch für ihn eine Neuigkeit. Aber womöglich spielt die Haltung des Stars zum Amazon-Hit für den Regisseur auch keine Rolle.

Immerhin lässt du Mont ja durchblicken, dass er den Erfolg des Konzeptes versteht – und die Akteure vor der Kamera für extrem talentiert hält. Eine spöttische Attacke sieht anders aus. Und wer weiß? Vielleicht wird Herbig seinen Freund ja nun erst recht für das Amazon-Format einladen – um ihn davon zu überzeugen, dass hier jeder Lacher echt ist.