"Das wars!": Das Kanu des Manitu wird offiziell der letzte Film einer deutschen Schauspiellegende

Die Das Kanu des Manitu wird als ganz besonderer Film in die Geschichte eingehen. Die Western-Fortsetzung markiert nämlich den letzten Auftritt von Sky du Mont im Kino.

Mit großer Spannung erwarten wir den Kinostart von Das Kanu des Manitu. Über zwei Dekaden sind ins Land gezogen, seitdem Michael "Bully" Herbig mit dem Original einen der erfolgreichsten deutschen Filme ins Kino brachte. Nun kehrt er zusammen mit seinen zwei Bullyparade-Kollegen Christian Tramitz und Rick Kavanian zurück.

Eine wichtige Person darf dabei nicht fehlen: Sky du Mont. In der Western-Parodie Der Schuh des Manitu war der deutsche Schauspieler als Bösewicht Santa Maria zu sehen. Auch für die Fortsetzung ist er bestätigt. Inzwischen wissen wir auch, es wird sein letzter Filmauftritt sein. Das hat du Mont höchstpersönlich bestätigt.

Das Kanu des Manitu wird Sky du Monts letzter Film

Bereits im März sprach Sky du Mont mit Radio Arabella und erklärte die Pläne für seinen Schauspielruhestand. Schon während der Dreharbeiten zu Das Kanu des Manitu wurde ihm klar, dass er danach nicht vor die Kamera zurückkehren will:

Ich kann das jetzt mal öffentlich machen: Ich habe bei diesem Film entschieden und entschlossen, dass das mein letzter Film ist. Ich werde nie mehr vor der Kamera stehen.

Weiter erklärt er:

55 Jahre lang im Wohnwagen sitzen, ist einfach genug. Ich will nicht mehr drehen, nicht mehr in der Pampa sitzen und auf ein Dixiklo gehen. Und 15 Stunden darauf warten, bis einer kommt und sagt 'Herr du Mont, jetzt aber schnell, das Licht geht!' Das ist alles vorbei für mich.

Neuen Rollen erteilt er eine Absage:

Mir wurde bereits schon etwas angeboten und ich habe aber abgelehnt und gesagt, nein, das wars!

Das Kanu des Manitu wird also als letzter Eintrag in seiner Filmografie stehen. Damit kommt die Fortsetzung als erster deutscher IMAX-Film und als letzter Sky du Mont-Film ins Kino. Eine Frage bleibt dennoch offen: Wie genau kehrt der von ihm verkörperte Santa Maria zurück? Immerhin ist er am Ende des ersten Teils verstorben.

Dazu sagt du Mont nur kryptisch:

Anscheinend hat er überlebt – er ist ja eigentlich tot, aber er kommt wieder!

Über 120 Auftritte in Film und Fernsehen listet die IMDb aktuell auf der Profilseite von Sky du Mont auf. Sogar mit Stanley Kubrick hat er zusammengearbeitet. 1999 war du Mont im letzten Film des kurz darauf verstorbenen Meisterregisseurs zu sehen: Eyes Wide Shut. Auch im Ensemble des Kriegsfilmklassikers Das Boot könnt ihr ihn entdecken.

Mehr zu Das Kanu des Manitu:

Wann startet Das Kanu des Manitu im Kino?

Amwerden wir Sky du Mont ein letztes Mal auf der großen Leinwand sehen. Dann startet Das Kanu des Manitu in den hiesigen Kinos. Wir dürfen gespannt sein, was sich Bully und Co. für den zweiten Teil der Manitu-Saga ausgedacht haben.