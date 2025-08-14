Das größte Schuh des Manitu-Rätsel gelöst: So kehrt Santa Maria in Das Kanu des Manitu zurück

Sky du Mont kehrt in Das Kanu des Manitu als Santa Maria zurück. Aber Moment, wie ist das überhaupt möglich? Ist er nicht am Ende des ersten Teils gestorben? Absolut!

Filmparodien kommen in der Regel selten mit großen Geheimnissen daher. Meist wird sehr offensiv damit umgegangen, wer und was auf die Schippe genommen wird. Kurz nach der Ankündigung von Das Kanu des Manitu stand dennoch ein großes Rätsel im Raum: Wie in aller Welt soll Bösewicht Santa Maria in der Fortsetzung zurückkehren?

Das Kanu des Manitu bringt Sky du Mont zurück

Wir erinnern uns: In den letzten Minuten von Der Schuh des Manitu kommt es zur finalen Konfrontation zwischen unseren Helden und dem Widersacher. In einer dunklen Höhle will Santa Maria den titelgebenden Schatz an sich reißen, doch er wird gestellt und von einer Falltür direkt in eine ölige Schlammgrube befördert, wo er versinkt.

So wie der Abgang des Gegenspielers inszeniert ist, bestehen eigentlich keine Zweifel daran, dass er das Zeitliche gesegnet hat. Nun taucht Santa Maria-Darsteller Sky du Mont aber trotzdem im Cast von Das Kanu des Manitu auf, was die Frage aufwirft: Wie hat Santa Maria überlebt? Oder hat er etwa einen geheimen Zwillingsbruder?

Achtung, es folgen Spoiler!

So hat Sky du Monts Bösewicht Santa Maria überlebt

Entgegen aller Fantheorien, die sich die verrücktesten Gründe für die Rückkehr beliebter Figuren ausdachten, machen Bully und Co. die Sache kurz und knapp. Kaum tritt Sky du Mont in Das Kanu des Manitu mit Sonnenbrille, Cowboyhut und schwarzem Anzug in Zeitlupe aus seiner Kutsche, erfolgt die Erklärung für sein Überleben.

Die Grube war nicht so tief, wie es der erste Film erahnen ließ. Obwohl Santa Maria kurzzeitig komplett vom Schlamm verdeckt war und selbst seine rudernden Hände nichts mehr zu fassen bekommen haben, stellt sich heraus, dass der Bösewicht dort mühelos stehen konnte und offenbar einfach wieder herausspaziert ist.

Auch seinen zweiten Tod steckt Santa Maria einfach weg

Im Grunde macht sich Das Kanu des Manitu in diesem Moment über die erzählerischen Verrenkungen lustig, die von Filmen und Serien bemüht werden, um populäre Figuren zurückzubringen, die zuvor ins Gras gebissen haben. Den mitunter völlig absurden Begründungen kann Santa Maria nur entgegnen: "Oh, ich kann ja stehen."

Nicht nur das: Er kann auch fliegen! Im Finale des Films sieht es für einen kurzen Moment so aus, als wäre Santa Maria dieses Mal wirklich tot, wenn der Zug volle Karacho in den Abgrund stürzt. Die Post-Credit-Szene von Das Kanu des Manitu enthüllt jedoch, dass sich Sky du Monts genüsslich fieser Schurke mit einem Fallschirm retten konnte.

Mehr zu Das Kanu des Manitu:

Das Kanu des Manitu läuft ab dem 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Neben Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian und Sky du Mont gehören auch Jasmin Schweirs, Jessica Schwarz und Friedrich Mücke zum Cast.