Karriere-Tiefpunkt für Bruce Willis: Anti-Oscars verhöhnen Action-Star mit einer eigenen Kategorie

Bruce Willis' Action-Rollen haben zuletzt viele Fans und Kritiker enttäuscht. Dafür verspotten ihn die Anti-Oscars der Goldenen Himbeere jetzt mit einem eigenen Award.

Bruce Willis' Karrierelage bereitet vielen Fans Schmerzen. Der Star fiel zuletzt durch viele lustlose Alibi-Auftritte in äußerst dürftigen Direct-to-VOD-Action-Streifen auf. Seine Glanzzeiten, wie etwa eine seiner besten Rollen bei Disney+, scheinen eine bittere Erinnerung zu sein. In diese Fan-Wunde streuen die Anti-Oscars der Goldenen Himbeere nun hämisch Salz: Willis ist dort dieses Jahr für ganze 8 Filme nominiert. In seiner eigenen Kategorie.

Anti-Oscars nominieren 8 Action-Filme für "schlechtesten Bruce Willis-Auftritt"

Das geht nun aus der Pressemeldung zu allen Goldenen Himbeere-Nominierungen hervor (via razzies.com ). Die Veranstalter:innen, die Jahr für Jahr die ihrer Meinung nach schlechtesten Filme des Jahres küren wollen, haben ihm dafür die jährlich wechselnde Spezialkategorie zugesprochen.

Nominiert: Schaut euch hier den Trailer zu Midnight in the Switchgrass an

Midnight in the Switchgrass - Trailer (Deutsch) HD

Nominiert ist er für acht Filme in der Sparte "Schlechtester Bruce Willis-Auftritt in einem Film 2021", da das letzte Jahr nämlich angeblich "mehr Bruce Willis [-Filme] als irgendein hungernder Zuschauer verdauen kann" bereithielt:

Ist der Spott für Action-Star Bruce Willis gerechtfertigt?

Wer "gewinnt" undwird sich bald zeigen: Die Goldene Himbeere wird traditionell am Vorabend der Oscar-Verleihungen vergeben, in diesem Jahr wäre das der 26. März 2022.

Dabei ist die Goldene Himbeere ein häufiger Zankapfel zwischen Film-Fans: Manche halten die Verleihung für einen gutmütigen Spaß, andere rümpfen ob der selbstgerechten Häme die Nase.

In Bruce Willis' Fall gehen die Nominierungen zumindest nicht am erklärten Ziel vorbei: Nach Meinung vieler Kritiker:innen haben alle acht aufgeführten Filme unterirdisches Niveau. Keiner davon kann mehr als 20% der Kritiker:innen-Wertung auf der Aggregatoren-Webseite Rotten Tomatoes beanspruchen, einige liegen bei 0%.

Als langjähriger Bruce Willis-Fan kann ich mich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass hier einfach die Lust am Nachtreten bedient wird: Bruce Willis' Karriere-Wendung vom Star zum Straight-to-VOD-Söldner ist einfach ein gern gewähltes Ziel für Spott. Der für mich aber keine kathartische Wirkung hat.

Ziel für Spott: Schaut euch den englischen Trailer zu Bruce Willis' The Fortress an

The Fortress - Trailer (English) HD

Zwar ist kaum von der Hand zu weisen, dass Willis seine Rollen offenbar nur noch nach dem Profitfaktor auswählt. Aber ich weiß, dass in ihm immer noch die Anlagen für John McClane oder Korben Dallas schlummern. Zu spotten hieße, meine wunderbaren Zeiten mit diversen Bruce Willis-Klassikern selbst nicht ernst zu nehmen.

Was haltet ihr von Bruce Willis' Kategorie bei der Goldenen Himbeere?