"Kennt keine Moral": The 50-Fans sind geschockt von Pacos Verhalten gegenüber Ex Yeliz

The 50 startet auf Amazon Prime in die zweite Staffel. Ein Kandidat fällt dabei besonders mit seinem Verhalten auf – im negativen Sinne.

Amazon Prime ging im vergangenen Jahr mit The 50 mit seiner ersten Realityshow in Deutschland an den Start und feierte großen Erfolg. In der Sendung treten 50 Realitystars gegeneinander in verschiedenen Challenges an, um sich am Ende den Jackpot in Höhe von 50.000 Euro zu schnappen. Das Geld gewinnen sie allerdings nicht für sich selbst, sondern für eine:n ihrer Follower:innen.

Paco Herb ging in Staffel 1 als Sieger hervor und kann in der neuen Staffel seinen Titel verteidigen. Doch in den ersten Folgen fällt er nicht durch sein Können, sondern durch sein Verhalten auf.

The 50 auf Amazon Prime: Das ist zwischen Paco und Yeliz vorgefallen

Bei The 50 treten die Kandidat:innen in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Mal sind es Gruppenspiele, mal muss jeder für sich kämpfen. Beim ersten Spiel wurden 12 Promis als "Verlierer:innen" auf die Nominierungsliste gesetzt. Die verbleibenden Stars durften mit jeweils vier Stimmen vier "Verlierer:innen" vor dem Show-Aus retten. Und hier beginnt das Drama:

Paco hat sich als alter The 50-Hase eine Strategie überlegt. Er ist der Meinung, da er das Spiel kennt, werden sich viele bei der Entscheidung an ihn halten. Für Paco also eine gute Möglichkeit, die Leute herauszukicken, die er nicht mehr dabei haben will. Sein Plan scheint zu funktionieren, denn ganz oben auf seiner Liste steht seine Ex-Flamme Sandra Sicora.

Doch eine scheint sich Pacos Macht nicht beugen zu wollen: Seine Ex-Freundin Yeliz Koc. Die erklärt ihm in einem Gespräch, dass sie eine Stimme für Sandra gegeben hat. Paco ist außer sich und droht Yeliz prompt: "Wenn du das machst, ich werde dafür sorgen, dass du fliegst. Ernsthaft."

Von Pacos Aussagen ist nicht nur Yeliz geschockt. "Sowas finde ich gar nicht gut, dass man eine Frau einschüchtert", erklärt Dilara Kruse. Auch Tara sei schockiert von Paco, doch sie hat sein Spiel schnell durchschaut – leider bleibt sie da vorerst die Einzige. "Der Paco ist der größte Strippenzieher. Und die Yeliz hat Angst, weil jetzt hat sie sich einschüchtern lassen. Aber sie checkt nicht, wenn wir alle nicht mit ihm mitspielen, dann hat er keine Macht."

Fan sind geschockt vom Sieger der ersten Staffel

Wie sich Paco gegenüber seiner Ex-Freundin verhält, stößt vor allem den Fans bitter auf. Auf Instagram hagelt es Kritik für den Reality-Casanova. Unter dem Trailer zur Sendung schreiben User:innen:

Was denkt Paco sich eigentlich dabei, jemanden so einzuschüchtern und zu bedrohen? 'Wenn du nicht das machst was ich will, sorge ich dafür das du rausfliegst.' Ekelhaft. Spielt sich viel zu sehr auf & kennt scheinbar keine Moral mehr. Nur weil er ein persönliches Problem mit Sandra hat…

Oder:

Paco sehr verhaltensauffällig. Bedroht und schüchtert Yeliz ein? Manipuliert andere? Also ich verstehe nicht, wieso sich so ein Typ sich alles erlauben darf, versaut das ganze Spiel.

Oder:

Paco mit krass narzisstischen Zügen! Bin kein Yeliz-Fan, aber wieso gedroht und schüchtert er sie ein? Geht überhaupt nicht.

So kannst du The 50 schauen

The 50 gibt es exklusiv bei Amazon Prime zu sehen. Jeden Montag gibt es auf der Streamingplattform neue Folgen der Realityshow. Die ersten vier Folgen sind bereits zum Anschauen verfügbar. Staffel 1 umfasste rund 14 Episoden, deswegen ist davon auszugehen, dass die zweite Staffel ähnlich viele Folgen haben wird.