Kommt Happy Gilmore 3 bei Netflix? Adam Sandler äußert sich zur interessantesten Frage für Fans

Knapp drei Dekaden sind ins Land gezogen, bis Happy Gilmore eine Fortsetzung bei Netflix erhalten hat. Nun steht die große Frage im Raum: Kommt Teil 3 der Komödie mit Adam Sandler in der Hauptrolle?

Adam Sandler ist eines der größten Aushängeschilder von Netflix. Seit inzwischen zehn Jahren arbeitet der US-amerikanische Schauspieler mit dem Streaming-Dienst zusammen. Herausgekommen sind dabei Komödien aller Couleur, vom Murder-Mystery bis zum Western-Abenteuer. Jetzt kehrt er zu einem seiner größten Hits zurück.

Happy Gilmore 2 markiert das erste Mal, dass Adam Sandler einen seiner großen Kino-Hits unter dem Dach von Netflix fortsetzt. 1996 eroberte das Original die große Leinwand und verwandelte sich danach in einen Dauerbrenner im Fernsehen. Jetzt profitiert Netflix von der seitdem entstandenen Nostalgie und zeigt exklusiv die Fortsetzung.

Kommt Happy Gilmore 3 mit Adam Sandler zu Netflix?

Nachdem es Happy Gilmore 2 direkt zum Start auf Platz 1 der Netflix-Charts geschafft hat, fragen sich viele Fans, ob wir auch einen dritten Teil bekommen. Trotz der starken Zahlen gibt es keine Bestätigung eines solchen Projektes. Netflix hat Happy Gilmore 3 bislang nicht offiziell in Auftrag gegeben. Wir müssen uns also in Geduld üben.

Adam Sandler scheint einer weiteren Fortsetzung aber nicht abgeneigt zu sein. Vom Daily Express wurde er kürzlich zur Möglichkeit von Happy Gilmore 3 gefragt. Zwar entgegnete Sandler, dass die Entstehung des zweiten Teils schon lange genug gedauert hatte, räumte schlussendlich aber ein, dass der Film durchaus möglich wäre.

Im Scherz antwortet er:

Meine Frau hat mir kürzlich gesagt – sie glaubt, dass ich noch lange leben werde, weil sie gut darin ist, die Zukunft vorherzusagen –, dass ich ihrer Meinung nach 112 Jahre alt werden werde. Das hat sie mir gesagt, also bleibt noch Zeit für einen dritten Teil von Happy Gilmore.

Dass er 112 Jahre alt wird, bezweifelt Sandler allerdings. Happy Gilmore 3 will er trotzdem nicht komplett ausschließen. Und selbst wenn die Reihe bei Netflix nicht weitergeht, hat er viele andere Filme, die sich für eine Fortsetzung anbieten würden.

Was ist der nächste Netflix-Film von Adam Sandler?

Nach Happy Gilmore 2 erwartet uns dieses Jahr noch ein weiterer Sandler bei Netflix: Jay Kelly. Hierbei handelt es sich um die jüngste Regiearbeit von Noah Baumbach, der bereits den Netflix-Film The Meyerowitz Stories mit Sandler gedreht hat. Dieses Mal spielt Sandler den Manager eines Schauspielers, der von niemand Geringerem als George Clooney verkörpert wird. Und das Beste ist: Der Film kommt sogar ins Kino.

Auch bei Netflix: Adam Sandler als einsamer Astronaut im Weltraum

Zuerst wird Jay Kelly im September bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere feiern. Danach erhält er einen limitierten Kinostart, der am 14. November 2025 beginnt. Drei Wochen später, am 5. Dezember 2025, erscheint Jay Kelly bei Netflix im Abo.