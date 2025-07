Kultfilm-Sequel in 67 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Fast 30 Jahre nachdem das Original im Kino lief

Netflix hat eine fast 30 Jahre alte Sport-Komödie von Adam Sandler fortgesetzt und das katapultiert aktuell nicht nur das neue Sequel selbst auf die vorderen Charts-Plätze.

29 Jahre nach der Kult-Komöde Happy Gilmore hat Netflix am vergangenen Freitag das Sequel Happy Gilmore 2 veröffentlicht. Die Nostalgie für Adam Sandlers golfenden Hockeyspieler ist groß genug, dass nun beide Teile die Netflix' Film-Charts erobern. Weder deutsche Fantasy-Neuzugänge noch der Film-Hit der letzten Wochen haben da eine Chance.

Adam Sandlers Happy Gilmore 2 erobert Platz 1 bei Netflix

Die Zahl der Netflix-Filme des Jahres 2025 ist groß, die Werke von Adam Sandler bei Netflix ebenfalls beachtlich. Die schon seit Jahren fruchtbare Zusammenarbeit zwischen dem Comedy-Star und dem Streamer trägt jetzt mit Happy Gilmore 2 erneut Früchte: Die Fortsetzung der Sportkomödie hat sich am Wochenende auf Platz 1 der Netflix-Charts gesetzt.

Schaut hier den Trailer zu Happy Gilmore 2

Happy Gilmore 2 - Trailer (Deutsch) HD

In Happy Gilmore 2 hat der titelgebende Golfprofi (Adam Sandler) mit dem starken Schlag, der im Eishockey-Trikot zugleich an seiner früheren Sportliebe festhält, sich nach einem tragischen Unfall zur Ruhe gesetzt. Jahre musste er seine fünf Kinder allein großziehen und suchte dafür Hilfe beim Alkohol. Doch als das Geld knapp wird, bleibt nur eine Möglichkeit: erneut auf den Rasen zurückzukehren.

Doch hat Happy Gilmore auch im fortgeschrittenen Alter das Zeug zum Golfer oder ist er nur noch eine Lachnummer? Energydrink-Chef Frank Manatee (Benny Safdie) will den Golfsport ohnehin modernisieren, was Happy nur bei einem Turnier gegen die neuartigen Golfer verhindern könnte. Ausgerechnet sein einstiger Rivale Shooter McGavin (Christopher McDonald) könnte ihm helfen, Rivalen wie Billy Jenkins (Haley Joel Osment) auszustechen.

Während Happy Gilmore 1996 noch ins Kino kam, startete Teil 2 direkt im Stream bei Netflix. Weitere Stars des ersten Films kehrten neben Sandler und McGavin für die Fortsetzung zurück, beispielsweise Julie Bowen (als Happys Ehefrau) und Ben Stiller (als Hal). Sogar Dennis Dugan, der den ersten Film als Regisseur inszenierte, hat wieder einen Auftritt vor der Kamera (als Doug Thompson).

Nun bleibt abzuwarten, wie lange Happy Gilmore 2 sich an der Spitze halten kann. Laut Flixpatrol dominiert nicht das Kult-Sequel aktuell nicht nur in Deutschland, sondern in insgesamt 67 Ländern die Netflix-Charts auf Platz 1.

So sieht die deutsche Netflix-Top-10 der Filme aktuell aus:

