Kommt Zero Day Staffel 2 zu Netflix? Das verrät der Macher des Thriller-Hits mit Robert De Niro

Zero Day mit Robert De Niro wird gerade zum Streaming-Erfolg für Netflix. Aber könnte die Thriller-Serie mit Starbesetzung auch bald um eine 2. Staffel verlängert werden?

Seit dem 20. Februar 2025 lädt Robert De Niro mit seiner ersten Hauptrolle in einer US-Serie alle Serien- und Politthriller-Fans zum Binge-Watch ein. In Zero Day untersucht er als Ex-Präsident George Mullen die Verschwörung hinter einer katastrophalen Cyber-Attacke, die über 3000 Menschenleben forderte.

Obwohl die Thriller-Serie vielleicht nicht das erwartete Spannungs-Highlight geworden ist, stürmte sie direkt die Netflix-Charts und hält sich dort seit Tagen auf der Spitzenposition. Das Netflix-Projekt kann schon jetzt als Streaming-Erfolg verbucht werden. Aber wie stehen die Chancen für Zero Day Staffel 2?

Wird Zero Day mit Staffel 2 bei Netflix fortgesetzt?

Zum aktuellen Zeitpunkt wurde die Thriller-Serie Zero Day von Netflix noch nicht verlängert. Ausschlaggebend für den Streamer sind vor allem die Abrufzahlen innerhalb der ersten 91 Tage nach dem Start. Deshalb könnte es noch Monate dauern, ehe Netflix ein finales Urteil fällt.

Trotz des hochkarätigen Ensembles rund um Robert De Niro wird Zero Day von Publikum und Kritik gemischt aufgenommen. Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt die Netflix-Produktion lediglich auf einen Kritiker-Score von 54% und eine Zuschauer-Wertung von 55%. Bei der IMDb erhielt der Thriller mit 7.0 Punkten eine gnädigere Bewertung. Auch bei der Moviepilot-Community hält Zero Day aktuell eine Durchschnittswertung von 7.0 Punkten.

Auf den ersten Blick gibt es allerdings ein Problem, das gegen eine Verlängerung spricht: Netflix selbst beschreibt Zero Day als Miniserie. Am Ende der 6 Folgen ist die zentrale Verschwörung aufgeklärt und die Geschichte eigentlich abgeschlossen. Mit wenigen offenen Fragen und ohne quälenden Cliffhanger ist eine 2. Staffel erstmal nicht erforderlich – aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen.

Zero Day-Macher gibt Update: Aktuell keine konkreten Pläne für Staffel 2

Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass TV-Sender und Streamer bei einem enormen Erfolg gerne auch Ausnahmen machen und Miniserien trotzdem fortsetzen lassen, wie beispielsweise Big Little Lies und The White Lotus oder demnächst auch Shogun und Netflix' Beef. Im Fall von Zero Day ist das erstmal nicht geplant, wie Co-Schöpfer Noah Oppenheim im Gespräch mit The Wrap bestätigt:

Ich glaube, wir alle haben das Gefühl, dass wir eine vollständige Geschichte erzählt haben. Aber davon abgesehen ist hier eine Gruppe von Leuten, die sich sehr mögen, und wir hatten alle eine tolle Erfahrung bei der Produktion. Wir unterhalten uns oft darüber, was passieren würde. Was passiert mit Alexandra Mullen, was passiert mit Sprecher Dreyer am nächsten Tag? Aber im Moment gibt es keinen aktiven Plan.

Obwohl eine 2. Staffel vorerst nicht auf der Agenda steht, zeigt das Team hinter der Serie großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit. Und wenn es nach Hauptdarsteller Robert De Niro geht, sollte es dafür nicht an spannenden Ideen mangeln:

Ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung der Situation mit der Figur sein wird. Es könnte sehr wohl ein interessanter zweiter Teil von dem sein, was wir gerade durchmachen [...] Eric [Newman] und Noah Oppenheim und Mike Schmidt könnten sich sehr, sehr leicht etwas ausdenken, dass besonders sein wird. Da sind wir uns alle einig.

Ob sich Zero Day lohnt, könnt ihr im Podcast nachhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sollte Netflix in den kommenden Wochen oder Monaten überraschend doch eine Fortsetzung zu Zero Day ankündigen, sollten sich Fans aber auf eine lange Wartezeit einstellen. Da aktuell keine konkreten Ideen oder Drehbücher entwickelt werden, sollte Staffel 2 frühestens 2027 an den Start gehen können.