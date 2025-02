Neue Thriller-Serie mit erschreckender Idee schießt bei Netflix auf Platz 1 – wohl nicht zuletzt wegen ihres Mega-Stars

Eine brandneue Thriller-Serie mit düsterem Szenario hat sich bei Netflix an die Spitze der Serien-Charts katapultiert und lockt mit vielen Stars sowie einer Schauspiel-Legende.

Einen Tag, nachdem Zero Day bei Netflix eingetroffen ist, hat die Thriller-Serie sich schon an die Spitze der Charts gesetzt. Hauptdarsteller Robert De Niro ist an den hohen Einschaltzahlen sicherlich nicht unbeteiligt.

Zero Day stürmt bei Netflix an die Serien-Charts: Darum geht's

Netflix' Zero Day stürzt die USA in eine landesweite, erschreckend realistische Krise: Im Zuge eines Cyber-Angriffs fallen für eine Minute sämtliche Systeme gleichzeitig aus (Computer, Internet, Banken, Strom etc.). Tausende Tote nach (Flugzeug-)Unfällen sind die Folge und die Täter lassen sich unmöglich zurückverfolgen. Weil die Angst vor einer Wiederholung der Katastrophe um sich greift, bittet US-Präsidentin Evelyn Mitchell (Angela Bassett) ihren Vorgänger, Ex-Präsident George Mullen (Robert De Niro), die Hintergründe der Tat aufzuklären.



In der sogenannten Zero Day-Kommission Antworten zu finden, ist allerdings gar nicht so einfach, wenn radikale Fernseh-Prediger (Dan Stevens) Verschwörungstheorien verbreiten, vom Helfer (Jesse Plemons) bis zum Konkurrenten (Matthew Modine) alle andere Maßnahmen gutheißen und sogar Mullens Tochter Alex (Lizzy Caplan) sein Notstands-Vorgehen kritisiert. Doch die Zeit läuft davon, denn eine Handy-Botschaft an alle US-Bürger:innen kündigt an: "Das wird wieder passieren."

Die Netflix-Charts sind wie immer hart umkämpft, wenn es bei Filmen und Serien darum geht, sich an die Spitze der meistgeschauten Unterhaltung zu setzen. Während ein Skandalfilm Netflix' Film-Charts anführt, verdrängt Zero Day eine beliebte True-Crime-Doku von der Spitze und überholt problemlos einen gerade erst aufgestiegenen Fantasy-Neuzugang.

So sieht die Serien-Top 10 bei Netflix aktuell aus:

Bekommt Zero Day eine zweite Staffel bei Netflix?

Zero Day wurde von Netflix als Miniserie angekündigt. Nach Folge 6 ist also Schluss – zum einen, weil die Erzählung abgeschlossen ist, zum anderen, weil sich ein Star wie Robert De Niro wohl nicht so einfach für mehrere Staffeln verpflichten lässt. Auch wenn es in der Vergangenheit natürlich auch abgeschlossene Serien gab, die nach ihrem Erfolg unerwartet verlängert wurden (wenn wir an Beef oder Big Little Lies denken).