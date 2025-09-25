Komplett unterschätzter Star Wars-Film heute im TV: Es ist echt fies, dass er nie fortgesetzt wurde

Heute Abend könnt ihr im Fernsehen einen Star Wars-Film schauen, der völlig zu Unrecht an den Kinokassen untergegangen ist. Aus der geplanten Fortsetzung ist nichts geworden.

Ein neuer Star Wars-Film im Kino? Damit dürfte ein großer Leinwanderfolg eigentlich gesetzt sein. Die meisten Teile der Sternensaga haben beachtliche Summen an den Kinokassen eingespielt. Die unter dem Dach von Disney entstandenen Filme schossen sogar alle über die Milliardenmarke – alle außer einer.

Solo: A Star Wars Story wurde zum ersten Kinoflop des seit inzwischen fast fünf Dekaden existierenden Franchise und konnte nicht einmal einen Bruchteil dessen einspielen, was von dem Spin-off rund um Han Solo, Chewbacca und Co. erwartet wurde. Um einen schlechten Film handelt es sich jedoch nicht, im Gegenteil.



Unterschätzter Star Wars-Film: Die Vorgeschichte von Han Solo läuft heute Abend im TV

Im TV-Programm könnt ihr euch heute Abend selbst ein Bild von Solo: A Star Wars Story machen. Um 20:15 Uhr läuft der Film auf Kabel Eins, die Wiederholung folgt am Dienstag um 22:40 Uhr. Alternativ streamt der Film bei Disney+ im Abo. Auch auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc ist das Weltraumabenteuer hierzulande erschienen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Solo: A Star Wars Story schauen:

Solo: A Star Wars Story - Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von Solo: A Star Wars Story ist zeitlich zwischen den Prequels und der Sequel-Trilogie angesiedelt. Wir befinden uns somit in der Zeit, in der das Imperium die Kontrolle über die weit entfernte Galaxis hat. Hier lernen wir den jungen Han Solo (Alden Ehrenreich) in den grauen Straßen von Corellia kennen.

Gemeinsam mit Qi'ra (Emilia Clarke) will er von dem trostlosen Planeten entkommen. Doch dann werden die beiden auf brutale Weise voneinander getrennt und treffen erst viele Jahre später wieder aufeinander – gezeichnet von den Erfahrungen, die sie in der Zwischenzeit gesammelt haben. Ihre Liebe ist zum Scheitern verurteilt.

Der Han Solo-Film ist extrem kurzweilig und begeistert als rasantes Heist-Abenteuer

Abseits der herzzerreißenden, melodramatischen Töne, die immer wieder in Solo: A Star Wars Story anklingen, begeistert der von Regie-Fachmann Ron Howard inszenierte Film mit jeder Menge Action und Spannung. Kaum ein anderes Star Wars-Abenteuer kommt mit so viel Kurzweil daher wie dieser energiegeladene Ableger.

Egal ob wir mit einem Speeder durch riesige Fabrikanlagen rasen, auf dem Dach eines Zuges gegen Range Trooper kämpfen, oder mit dem Millennium Falcon den Kessel Run in weniger als zwölf Parsecs meistern: Solo: A Star Wars Story rast unaufhaltsam durch die Galaxis und macht jede Menge Spaß mit seinen Heist-Elementen.