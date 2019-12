Alle Star Wars-Filme - Die besten & schlechtesten Episoden

Update, 24. Dezember 2019: Wir haben unser redaktionelles Star Wars-Ranking um Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers erweitert und in diesem Zuge ebenfalls die vorherige Reihenfolge mit einem Update versehen. Star Wars 8: Die letzten Jedi ist seit seinem Kinostart stetig in unseren Köpfen gereift und zu einem der besten Filme der Sternensaga aufgestiegen. Deshalb steht er nun auf dem zweiten Platz. Das Erwachen der Macht muss dadurch einen Abstieg hinnehmen.

Mit Krieg der Sterne kam 1977 der erste Star Wars-Film in die Kinos. Seitdem sind es einige mehr geworden, und spätestens durch den Aufkauf von Lucasfilm durch Disney erfährt das Franchise eine nie vorhergesehene Renaissance.

Wir haben uns in der Redaktion zusammengesetzt, um herauszufinden, welcher Star Wars-Film denn nun der beste und welcher der schlechteste ist. Dabei wurde heftig diskutiert - die energischen Auseinandersetzung im Galaktischen Senat sind nichts dagegen.

Letztendlich mussten wir jedoch eine Reihenfolge festlegen, obwohl fast in allen Teilen der Liste sehr viel Uneinigkeit herrschte. Herausgekommen ist ein Ranking, in dem gleichermaßen Schweiß und Blut steckt.

Am liebsten hätten wir viel mehr Filme auf die vorderen Plätze geschmuggelt, da jeder von uns seine eigenen Favoriten hat und die Star Wars-Filme - wie es zuletzt schon bei Pixar der Fall war - in den Moviepilot-Räumen auf große Gegenliebe stoßen. So sollen die Absätze, die wir ergänzend geschrieben haben, bei der Einordnung helfen und zur Diskussion und Auseinandersetzung mit der Sternensaga anregen.

Wie sieht euer ultimatives Star Wars-Ranking aus?