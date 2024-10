Komplette Anime-Eskalation bei Crunchyroll: Neues Dragon Ball, die 2. Staffel der Fußballserie Blue Lock und 50 weitere Highlights im Herbst [Anzeige]

Wer die aktuelle Anime-Herbst-Season 2024 miterleben möchte, kommt am Streaming-Dienst Crunchyroll kaum vorbei. Parallel zu den Serien- und Staffelstarts in Japan werden dort die besten Formate mit Untertiteln gezeigt und liegen oft schon kurze Zeit später in deutscher Synchro vor.

Zu den Titeln, die diesen Herbst kein Anime-Fan verpassen darf, zählen das brandneue Action-Abenteuer Dragon Ball Daima sowie die 2. Staffel der formidablen Fußballserie Blue Lock.

In der mittlerweile sechsten Dragon Ball-Serie werden Son Goku und seine Freunde in Kinder zurückverwandelt – oder zumindest in kleine Versionen der Helden, die nun wie Kinder aussehen. Retro-Fans der ersten Stunde wird das Charakterdesign in bester Weise an die Originalserie aus den 80ern erinnern. Trotzdem wollen Goku, Vegeta und Co. den faulen Zauber rückgängig machen und brechen gemeinsam in eine fremde Welt auf. Hat etwa jemand den Wunschdrachen Shenlong mit den Dragon Balls heraufbeschworen und sie klein gewünscht?

Dragon Ball Daima basiert im Gegensatz zu früheren Formaten auf keinem Manga. Der dieses Jahr verstorbene Mangaka Akira Toriyama war aber bis zu seinem Tod noch an der Entwicklung der Serie beteiligt.

Dragon Ball Daima streamt seit dem 11. Oktober 2024 in der OmU-Version.

Vom Drachen- zum Fußball. Blue Lock basiert auf dem gleichnamigen Manga von Muneyuki Kaneshiro. Erzählt wird darin von einem erbarmungslosen Trainingsprogramm, um japanische Fußballspieler von Weltklasse hervorzubringen. Protagonist Yoichi Isagi hat es in Staffel 1 schon weit gebracht und es auf die nächste Stufe des Blue Lock-Programms geschafft. Nun werden die Methoden von Mastermind Jinpachi Ego jedoch infrage gestellt und stehen auf dem Prüfstand. Bei einem alles entscheidenden Match gegen U20-Japan geht es kurz darauf um die Zukunft des japanischen Fußballs.

Selbst für Fußball-Muffel gehört Blue Lock zum herbstlichen Pflichtprogramm. Interessante Charaktere und abgefahrene Anime-Action lassen den Sport mit dem runden Leder spannend wie nie aussehen.

Blue Lock Staffel 2 streamt seit dem 5. Oktober 2024 in der OmU-Version.

Das waren aber nur die zwei allergrößten Anime-Highlights dieser Season. Folgende Serien- und Staffel-Neuzugänge finden sich im Herbst 2024 zusätzlich im üppigen Anime-Lineup von Crunchyroll:

Dan Dan Dan

Natsume's Book of Friends (S7)

Re:ZERO - Starting Life in Another World (S3)

Shangri-La Frontier (S2)

365 Days to the Wedding

A Herbivorous Dragon of 5,000 Years Gets Unfairly Villainized (S2)

A Terrified Teacher at Ghoul School!

Acro Trip

Another Journey to the West

As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World (S2)

Bananya Around the World

Blue Exorcist -Beyond the Snow Saga-

Demon Lord 2099

Demon Lord, Retry! R

Good Bye, Dragon Life

I'll Become a Villainess Who Goes Down in History

KamiErabi GOD.app (S2)

Kinokoinu Mushroom Pup

Let This Grieving Soul Retire

Love Live! Superstar!! (S3)

Mecha-Ude: Mechanical Arms

Mein Schulgeist Hanako – After School

Meisterdetektiv Ron Kamonohashi (S2)

MF Ghost (S2)

Negative Positive Angler

Nina the Starry Bride

Puniru is a Kawaii Slime

Rurouni Kenshin -Kyoto Disturbance-

Seirei Gensouki: Spirit Chronicles (S2)

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II

The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor

The Healer Who Was Banished From His Party, Is, in Fact, the Strongest

The Idolmaster: Shiny Colors (S2)

The Most Notorious "Talker" Runs the World's Greatest Clan

The Prince of Tennis II U-17 World Cup Semifinal

The Stories of Girls Who Couldn't Be Magicians

Trillion Game

TsumaSho

Tying the Knot with an Amagami Sister

Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii