Er erschuf Dragon Ball: Akira Toriyama ist im Alter von 68 Jahren gestorben

Millionen wurden durch Dragon Ball Fans von Manga und Anime. Nun ist der Schöpfer der Reihe, Akira Toriyama, gestorben.

1984 erschien die erste Geschichte unter dem Titel Dragon Ball, zwei Jahre später startete der Anime in Japan und der Rest ist Geschichte. In seinem Heimatland beeinflussten die Abenteuer von Son-Goku zahlreiche andere Künstler:innen, während sie im Rest der Welt als aufregender Einstieg in Welt der Manga und Anime dienten. Das alles verdanken Fans dem Schöpfer der Reihe: Akira Toriyama. Am 1. März ist der Vater von Dragon Ball im Alter von nur 68 Jahren gestorben.

Offizielle Dragon Ball-Seite bestätigt Tod des Schöpfers Akira Toriyama

Akira Toriyama ist vor einer Woche einem akuten subduralen Hämatom erlegen und wurde im Kreise von engen Familienmitgliedern beigesetzt. Das berichtet die Japan Times . Auf der offiziellen Website von Dragon Ball heißt es:

Es ist unser tiefes Bedauern, dass er noch mehrere Werke mit großer Begeisterung in der Entstehung hatte. Auch hätte er noch viele Dinge erreichen können. Dennoch hat er dieser Welt viele Manga-Titel und Kunstwerke hinterlassen.

Erste Erfolge feierte Akira Toriyama mit Dr. Slump

Akira Toriyama wurde am 5. April 1955 in Nagoya geboren und begann in der Grundschule mit dem Nachzeichnen von Mangas. Nachdem er sich bei mehreren Shōnen Magazinen beworben hatte, erschien 1978 mit Wonder Island sein erstes eigenes Werk.

Größere Bekanntheit erlangte er durch die Manga-Reihe Dr. Slump, die zwischen 1980 und 1984 erschien. Die Abenteuer eines Mädchen-Roboters und ihrer Erfinderin wurde bereits während des Erscheinens als Anime-Serie adaptiert.

Der Einfluss von Dragon Ball ist bis heute spürbar

Inspiriert von Kung Fu-Filmen mit Bruce Lee und der chinesischen Geschichte Die Reise in den Westen, erschuf Akira Toriyama daraufhin seinen bekanntesten Helden: Son-Goku.

Der Junge mit dem Affenschwanz macht sich in der Manga-Reihe mit dem Mädchen Bulma auf die Suche nach den sieben Drachenbällen. Daraus entstand eine 8.000 Seiten starke Geschichte und eines der erfolgreichsten japanischen Franchises überhaupt.

Toei Animation Der Anime Dragon Ball startete 1986

Die Dragon Ball-Anime-Serie popularisierte die gezeichneten Bewegtbilder in Deutschland und anderen Ländern, Son-Goku eroberte das Kino, Videospiele und Kinderzimmer weltweit. Der ursprüngliche Run des Mangas endete nach knapp 11 Jahren 1995, doch der Einfluss von Akira Toriyamas Schöpfung reicht bis in die Gegenwart.

Mangas wie One Piece, Naruto und andere wurden von Dragon Ball inspiriert, ahmten dessen enorme Popularität nach und machten damit auch Produzenten aus Hollywood auf sich aufmerksam. Alle drei haben oder werden Live-Action-Adaptionen erhalten.

Akira Toriyama arbeitete weiter, entwarf kürzere Geschichten, designte ein Auto und kehrte mehrmals zu Dragon Ball zurück. Die Öffentlichkeit scheute der Dragon Ball-Schöpfer indes. In der offiziellen Mitteilung zu seinem Tod heißt es:

Wir hoffen aufrichtig, dass die Welt von Akira Toriyamas einzigartigen Werken noch lange Zeit von allen geliebt wird. Bitte akzeptieren Sie unseren tiefsten Dank für Ihre Freundlichkeit und Freundschaft während seines Lebens.