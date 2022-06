Konkurrenz für Bachelor und Co: Heißeste Netflix-Show bekommt deutschen Ableger

Die Dating-Show Too Hot to Handle aka Finger weg erhält einen deutschen Ableger bei Netflix. Die Staffel ist offenbar längst abgedreht und könnte dementsprechend bald bei dem Streaming-Dienst eintreffen.

Netflix setzt nicht nur auf fiktive Stoffe, sondern breitet sich seit einiger Zeit auch im Reality-Sektor aus. Mit der Dating-Show Too Hot to Handle, die hierzulande den Titel Finger weg trägt, konnte der Streaming-Dienst einen seiner größten Hits in dem Bereich landen. Nun wird der Erfolg mit einem deutschen Ableger ausgebaut.

DWDL hat in Erfahrung gebracht, dass nach Queer Eye Germany der nächste Reality-Hit aus dem Hause Netflix um eine hiesige Adaption erweitert wird. Offiziell bestätigt ist die deutsche Version von Finger weg noch nicht. Angeblich wurde die Staffel aber bereits komplett abgedreht und befindet sich jetzt in der Postproduktion.

Too Hot to Handle: Deutsche Version der Dating-Show Finger Weg kommt zu Netflix

Das Konzept des Originals gestaltet sich wie folgt: Zehn Singles lernen sich vor traumhafter Kulisse kennen, dürfen sich jedoch nicht näherkommen. Wenn sie es schaffen, die Finger voneinander zu lassen, winkt ihnen ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar. Sollte es allerdings zu Annäherungen kommen, schmälert sich der Gewinn.

Hier könnt ihr einen Blick ins Original werfen:

Finger Weg! - S01 Clip (Deutsch) HD

Wer im deutschen Too Hot to Handle-Ableger in die luxuriöse Villa in Mexiko einzieht, ist unklar. DWDL schreibt jedoch, dass sich diverse Influencer:innen im Cast befinden. Das hört sich nach einem besonderen Trash-TV-Highlight 2022 an. Konkurrierende Reality-Formate wie Der Bachelor und Co. sollten sich warm anziehen.

Podcast: Die besten Serien im Juni bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Juni 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die größten Serien-Highlights im Juni? Wir haben uns bei den Streaming-Diensten umgeschaut und einige spannende Sachen gefunden. Mit dabei sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, das Haus des Geldes-Remake und die The Boys-Rückkehr.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wen wollt ihm im deutschen Too Hot to Handle-Ableger sehen?