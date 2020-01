Konkurrenz für The Witcher: Disney+ arbeitet an erster großer Fantasyserie

Netflix hat The Witcher und Amazon arbeitet an Der Herr der Ringe. Jetzt bringt auch Disney+ seine erste große Fantasyserie in Stellung, nämlich Willow.

Seit dem Ende von Game of Thrones erleben wir einen aufregenden Wettkampf um die nächste große Fantasyserie in der Serienlandschaft. Da wäre etwa Netflix mit der frisch gestarteten Adaption von The Witcher sowie die aufwendige Romanverfilmung His Dark Materials von HBO und BBC. Amazon arbeitet derweil an seiner Herr der Ringe-Serie und Disney+ ... ja, was macht eigentlich Disney+?

Disney+ sichert sich mit Willow seine erste große Fantasyserie

Mit The Mandalorian konnte Disneys Streaming-Dienst bereits seinen ersten Serien-Blockbuster vorweisen. Auch aus dem Marvel Cinematic Universe erwartet uns schon bald die erste Disney+-Serie. Aber so ein richtiges Fantasyabenteuer ist da noch nicht dabei. Mit Willow, einer Fortsetzung des gleichnamigen Ron Howard-Films aus dem Jahr 1988, soll sich das ändern.

Jonathan Kasdan, der zuletzt zusammen mit seinem Vater Lawrence Kasdan das Drehbuch von Solo: A Star Wars Story schrieb, verkündete auf Twitter (via Coming Soon), dass die Arbeit an der Willow-Serie begonnen hat. Damit befindet sich die Fortsetzung offiziell in der Vorproduktion. "Das Büro hat geöffnet", schreibt Kasdan. Nachfolgend haben wir den Tweet für euch eingebunden.

The office is open. pic.twitter.com/wty5ENi3He — Jon Kasdan (@JonKasdan) January 6, 2020

Willow, der Film, basiert auf einer Idee von George Lucas und dreht sich um den von Warwick Davis verkörperten Zwerg Willow Ufgood, der in ein größeres Abenteuer verstrickt wird, obwohl er eigentlich nur gern ein Zauberer wäre. Besonders die handgemachten Effekte sorgten seinerzeit für Aufsehen, auch wenn der Film an den Kinokassen floppte und erst später zum Kult avancierte.

Schon George Lucas träumt von einer Willow-Serie

Neben dem Film von 1988 existiert eine Romantrilogie, ein Videospiel und ein Brettspiel. George Lucas bekundete schon 2005 zum ersten Mal sein Interesse, eine Serie im Willow-Universum umzusetzen. 15 Jahre später wird diese nun tatsächlich passieren, auch wenn davon auszugehen ist, dass Lucas' ursprüngliche Pläne nicht - oder zumindest nicht vollständig - übernommen werden.

Nach Star Wars und Indiana Jones (ein fünfter Film wurde angekündigt) bereitet Disney damit eine weitere Lucasfilm-Marke für eine neue Generation auf. Außerdem kommt der Netflix-Erfolg Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands in Erinnerung, der ebenfalls einen eigenwilligen Fantasyfilm aus den 1980er in episodischer Form fortsetzte und damit eine der außergewöhnlichsten Serien des letzten Jahres schaffte.

Die Willow-Serie wird von Jonathan Kasdan kreiert. Es wird erwartet, dass Warwick Davis in seiner altbekannten Rolle zurückkehrt und vielleicht wird Ron Howard auch die ein oder andere Episode inszenieren. Wann Willow auf Disney+ starten soll, ist derweil noch unklar.

