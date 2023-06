Krank vor Stress: Elliot Page fürchtete, beim Dreh des Sci-Fi-Meisterwerks Inception gefeuert und von Keira Knightley ersetzt zu werden

Elliot Page fühlte sich beim Dreh von Christopher Nolans Sci-Fi-Meisterwerk Inception extrem unwohl. Zeitweise sorgte er sich, dass er durch Keira Knightley ersetzt werden könnte.

Elliot Page hat eine lange Reise hinter sich. Der Schauspieler wurde mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren und gab im Dezember 2020 bekannt, dass er eine trans Person ist und nun die Pronomen "he" (er) und "they" (geschlechtsneutral) verwendet. Wie Page kürzlich enthüllte, litt er jahrelang extrem unter dem Nebeneinander männlicher Identifizierung und eines weiblichen Äußeren. Diese psychische Belastung drang auch am Set des Sci-Fi-Meisterwerks Inception an die Oberfläche. Elliot Page hatte Angst, seine Rolle an Keira Knightley zu verlieren.

Bei Sci-Fi-Dreh zu Inception: Sollte Elliot Page durch Keira Knightley ersetzt werden?

Elliot Page spielt in dem Film von Christopher Nolan die Figur Ariadne, die für Leonardo DiCaprios Held Traumwelten konstruieren soll. In seinen kürzlich erschienenen Memoiren mit dem Titel Pageboy (via Insider ) schreibt er:

Beim Dreh von Inception bekam ich eine Gürtelrose. Obwohl [meine Co-Stars] alle eine wahre Freude beim Arbeiten waren, fühlte ich mich fehl am Platz. In einem Cast voller Cis-Männer konnte ich meine Rolle einfach nicht verstehen. [...] Die ersten zwei Wochen spaßte ich, von Keira Knightley ersetzt zu werden.

Cis-Männer meint als biologische Männer geborene Personen, die sich als Männer identifizieren. Page nahm in Inception eine weibliche Rolle an, die nicht seiner Identifizierung als Mann entsprach. Trans Menschen leiden häufig unter der schmerzhaften Nichtübereinstimmung beider Geschlechtsbereiche, die auch als Genderdysphorie bekannt ist.

Warner Bros. Elliot Page als Ariadne in Inception

Warum Page fürchtete, ausgerechnet durch Keira Knightley ersetzt zu werden, erklärt er nicht. Knightley stand zu keinem Zeitpunkt offiziell für den Inception-Cast zur Debatte. Page sah die britische Schauspielerin vermutlich als Symbolfigur unbeschwerter Cis-Weiblichkeit, die am Inception-Set keinerlei Genderdysphorie hätte durchleiden müssen.

Podcast für Serien-Fans: 15 Sci-Fi-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

In den kommenden Monaten gibt es bei Netflix, Disney+ und Co. Franchise-Nachschub von Star Trek, Star Wars und dem MCU sowie jede Menge weiterer Genre-Neuheiten zu entdecken. Im Podcast nehmen wir 15 Neuheiten, die noch dieses Jahr starten, genauer unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chaotische Zeitreisen, Überlebens-Kämpfe am Rande des Universums, packende Alien-Verschwörungen auf der Erde oder dystopische Gesellschaften in der Postapokalypse: Die 2023 startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.