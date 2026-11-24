Vor zwei Jahren entwickelte sich die Krimiserie Ludwig zum Geheimtipp. Ab heute streamt das Mystery-Format endlich auch in Deutschland – und sogar kostenlos.

Das britische Format Ludwig – Mörderische Rätsel gehört zu den witzigsten Krimiserien, die es in den letzten Jahren zu sehen gab. Nur deutsche Krimifans haben davon recht wenig mitbekommen – bis jetzt. Nach zwei Jahren geduldiger Wartezeit startet der BBC-Hit heute endlich in Deutschland. Die komplette 1. Staffel mit sechs Episoden könnt ihr ab sofort im Streaming-Portal des ZDF kostenlos bingen.

Witzig wie Monk und unfassbar unterhaltsam: Das erwartet euch in Ludwig

In Ludwig spielt Comedian David Mitchell (Peep Show) den kauzigen wie genialen Rätselautor John Taylor. Als dessen Zwillingsbruder James eines Tages spurlos verschwindet, wird John von seiner Schwägerin Lucy (Anna Maxwell Martin) dazu gedrängt, die Identität des Vermissten anzunehmen, um mehr über das Verschwinden herauszufinden. Der Clou ist dabei: James ist Ermittler bei der Polizei von Cambridge.

Nicht nur muss der ordnungsliebende und sozial unbeholfene John fortan seine Komfortzone verlassen und mit anderen Menschen interagieren. Auch muss er als Fake-Detektiv mehrere Mordfälle aufklären, wobei sich sein Gespür für Knobeleien als überraschender Vorteil entpuppt. Denn für John sind menschliche Beziehungen und Motive zweitrangig, wenn sich jeder Fall in ein Denkspiel verwandeln und mit Rätsellogik lösen lässt.

Krimiserien, in denen ungewöhnliche Expert:innen die Polizei als freie Berater:innen bei Mordermittlungen unterstützen, gibt es wie Sand am Meer. Doch schon von Folge 1 an sticht Ludwig als einer der unterhaltsamsten Genre-Vertreter aus der Mystery-Masse heraus. Nicht selten werden Erinnerungen an die US-Serie Monk wach, wenn John als brillanter Exzentriker auf köstliche Weise an sozialer Anpassung verzweifelt und sein Umfeld oftmals kopfkratzend zurücklässt.

Mit trockenem britischem Humor erschaffen Johns Eigenarten und stetige Herausforderungen, in der Rolle seines Bruders unentdeckt zu bleiben, reichlich Situationskomik, die Ludwig in ein ungemein witziges Serienerlebnis verwandelt. Besonders im Zusammenspiel mit anderen Figuren weiß Hauptdarsteller David Mitchell zu brillieren – von misstrauischen Kolleg:innen bis hin zu seiner ungeduldigen Schwägerin Lucy, die in ihrer Rolle als Hobby-Detektivin plötzlich aufblüht.

Es gibt schon eine 2. Staffel von Ludwig – sie stellte einen TV-Rekord auf

Wer die sechs Folgen von Ludwig fleißig durchgebingt hat und nicht genug bekommen kann von John Taylors schrägen Ermittlungen, darf sich auf Nachschub freuen. In Großbritannien wurde dieses Jahr bereits eine 2. Staffel ausgestrahlt, die erneut aus sechs Episoden besteht. Wann diese in Deutschland zu sehen ist, steht leider noch nicht fest.

Während Ludwig hierzulande noch recht unbekannt ist, ist die Serie in ihrer Heimat bereits ein absolutes Phänomen. Zum Auftakt der 2. Staffel im September 2026 schalteten stolze 9,1 Millionen Zuschauende ein, wie Deadline berichtete. Damit sicherte sich Ludwig den Titel des erfolgreichsten britischen Serienstarts des Jahres (im Bereich fiktionaler Stoffe).

Aufgrund des großen Erfolgs hat die BBC die Zukunft des Cozy Crime-Hits bereits bis zum nächsten Jahr gesichert. Schon diesen Dezember wird es ein Weihnachts-Special im britischen TV zu sehen geben. Zudem erwartet uns auch eine 3. Staffel, die aktuell gedreht wird und 2027 in der BBC aufschlagen soll.