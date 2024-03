Kultfilme als Brettspiel: Herr der Ringe, Star Wars, Alien und mehr reduzierte Sci-Fi- und Fantasy-Games bei Amazon sichern

Beliebte Filmreihen wie Star Wars, Der Herr der Ringe oder Jurassic Park bieten jede Menge Merch an. Darunter fallen auch Brettspiele, mit denen wir unseren Held:innen ganz nah kommen. Bei Amazon gibt es gerade viele Angebote zu Fantasy und Sci-Fi-Games.

Mit Brettspielen können wir selbst zum Teil der Geschichte werden und aktiv die Figuren und Handlung unserer Lieblingsfilme nachspielen. Wir haben euch top-bewertete Brettspiele herausgesucht, die auf beliebten Filmklassikern beruhen und noch dazu bei Amazon reduziert erhältlich sind.

Star Wars: Villainous Deal Zu Amazon

Star Wars und Alien bieten Spielspaß im All

Ganze 39 Prozent Rabatt gibt es gerade bei Star Wars Villainous *, wo ihr in die Rolle der Bösewichter schlüpft. Jeder Schurke hat eigene Fähigkeiten und kann beispielsweise Schiffe wie TIE-Sternjäger einsetzen, um den Millenium Falken anzugreifen und den Held:innen die Hölle heiß zu machen.

Noch mehr Abenteuer im All gibt es mit Alien - Fate of The Nostromo *. Wie im Film verfolgt euch auf dem Raumschiff Nostromo ein Weltraummonster, dem ihr als Team entkommen müsst. Gespielt wird mit 1 - 5 Spieler:innen, wobei die Schwierigkeit mit der Anzahl der Besatzung steigt.

Der Herr der Ringe: Das etwas andere Brettspiel

Das etwas andere Brettspiel bietet Der Herr der Ringe mit dem Adventure Book Game * für 1 - 4 Spieler:innen. In dem Kooperationsspiel ist der Spielplan ein detailreich illustriertes Buch, dessen Geschichte vom Auenland bis nach Mordor reicht. Jedes der acht Kapitel ist ein Spiel im Spiel und kann flexibel gezockt werden für kurze und lange Partien.

Amazon Der Herr der Ringe: Adventure Book Game

Den Dinos entkommen im Jurassic Park-Franchise

Was passiert, wenn der Mensch in die Natur eingreift und die Dinosaurier zurück auf den Planeten holt, hat uns Steven Spielbergs Jurassic Park gezeigt. Bei dem gleichnamigen Brettspiel * steuert einer T-Rex, Raptor und Dilophosaurus, während die anderen als Gruppe zusammenarbeiten und versuchen den Dinos zu entkommen. Auch vom Sequel Jurassic World gibt es mit Rückkehr nach Isla Nublar * ein spannendes Deckbuilding Game, in dem ihr als Wissenschaftler:innen Ressourcen sammeln müsst, um Aufträge zu erfüllen.

Schnell sein müsst ihr bei den 80er Jahre Klassikern Zurück in die Zukunft * und E.T. *, die nur noch in begrenzter Stückzahl auf Lager sind. Beides sind Kooperationsspiele für 2 - 4 Spieler:innen, die mit ihrem detailverliebt Brettspiel-Layout die Filmsettings aufgreifen.

Mit diesen Spiele-Highlights seid ihr für die nächsten Gaming-Abende gerüstet und könnt die beliebten Kultfilme aus den Genres Sci-Fi und Fantasy nachspielen. Die Spiele orientieren sich stark an den Filmvorlagen und überzeugen mit detailreichen Layouts.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.