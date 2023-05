"Kumpel, halt doch die Fresse!": Two and a Half Men-Ersatz Ashton Kutcher hatte nach Charlie Sheens jahrelangen Attacken einfach genug

Charlie Sheens Two and a Half Men-Nachfolger Ashton Kutcher war lange Zeit dessen Online-Angriffen ausgesetzt. Dann platze ihm vor laufenden Kameras der Kragen.

Charlie Sheens Two and a Half Men-Nachfolger wehrt sich gegen ständige Attacken

Charlie Sheen frustete sein Two and a Half Men -Rauswurf wie nichts Anderes in seinem Leben. Viel davon ließ er an seinem Serien-Nachfolger Ashton Kutcher aus, den er laut eigenen Worten "" fand und aufforderte, nicht "". Kutcherschließlich während eines Interviews.

In der Jimmy Kimmel Show drehte er sich irgendwann zur Kamera und fragte:

Kann ich kurz eine Minute haben, um eine öffentliche Bitte an Charlie zu richten? Kumpel, halt doch einfach die Fresse! Es ist jetzt genug. Es sind drei Jahre vergangen und du machst mich immer noch auf Twitter an. Ernsthaft?

Sheen reagierte auf den Ausraster und entschuldigte sich per Twitter. Nicht einmal zwei Stunden später drohte er Kutcher aber mit dem Krankenhaus. Die Streitgeschichte der beiden Two and a Half Men-Stars könnt ihr hier nachlesen.

Kutcher ersetzte Sheen schließlich für insgesamt vier Staffeln von Two and a Half Men. Wie Screenrant beispielhaft zeigt, waren seine Staffeln bei vielen Zuschauer:innen weniger beliebt als die seines Vorgängers. Nichtsdestotrotz schloss die Serie 2015 mit einem Quoten-Höhepunkt ab (via The Wrap ).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

