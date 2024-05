Lässt alle(s) verstummen: Sonys Noise-Cancelling-Meisterstück ist endlich wieder bei Amazon im Angebot

Sony ist bekannt für starkes Noise Cancelling, das fast alle Außengeräusche herausfiltert und euch himmlische Ruhe verschafft. Der WH-1000XM4-Kopfhörer gehört zu den beliebtesten Modellen überhaupt und ist so günstig wie lange nicht.

Noise-Cancelling-Kopfhörer gibt es viele, doch nicht alle halten, was sie versprechen. Wenn euch sowohl der gute Klang, als auch eine effektive Geräuschunterdrückung wichtig sind, dann landet ihr schnell bei Premium-Marken wie Bose oder Sony. Auch da könnt ihr richtige Schnäppchen machen, wenn ihr den richtigen Zeitpunkt erwischt.



Der Sony WH-1000XM4 gehört zu den beliebtesten Bluetooth-Kopfhörern überhaupt, wurde in zahlreichen Testberichten gelobt und ist gerade bei Amazon fast so günstig wie am Black Friday.

Sony WH-1000XM4 Deal Zum Deal

Sony WH-1000XM4: Warum die Kopfhörer so beliebt sind

Alles, was ihr euch von einem kabellosen Over-Ear-Kopfhörer wünschen könntet, erfüllt der XM4 mit Bravour. Der Sound ist erstklassig und wird noch ein gutes Stück besser durch die umfangreiche Begleit-App, mit der ihr den Kopfhörer-Sound durch eine Klangeinmessung an eure Ohren anpassen könnt.

Beim Noise-Cancelling dreht der Sony-Kopfhörer dann richtig auf – oder ab. Für den Preis von knapp über 200 Euro bekommt ihr derzeit kein besseres Active Noise Cancelling (ANC) auf dem Markt. Übertrumpft wird er hier nur von ein paar wenigen teuren High-End-Modellen, darunter sein eigener Nachfolger XM5 *.

Der Knackpunkt: Der eigene Nachfolger ist insgesamt kaum besser als der XM4. Wollt ihr ein merkliches Upgrade beim Sound, dann müsst ihr euch in anderen Sphären umsehen, z.B. beim Bowers & Wilkins PX7 S2e *, der aber nochmal ca. 100 Euro mehr kostet. Bei der Preis-Leistung macht dem Sony-Kopfhörer so schnell niemand etwas vor.

Der Akku braucht sich ebenfalls nicht zu verstecken.mit ANC durch, ohne sind es sogar an die 38 Stunden. Für lange Musiksessions ist neben dem Akku auch ein bequemer Sitz und damit möglichst hoher Tragekomfort wichtig.Bis zu einem gewissen Grad ist das zwar eine individuelle Sache, doch Tests wie der von What Hi-Fi? bescheinigen dem XM4 einen. In der Bewertung gibt es nebenbei die vollen 5 von 5 Punkte. Das deutsche Fachmagazin hifi.de vergab starke 9.0 von 10 Punkten.

Nahe am Allzeit-Bestpreis:

Günstiger gab es den Sony WH-1000XM4 nur selten. Am Black Friday letztes Jahr war er für 209 Euro zu haben und damit 10 Euro günstiger als jetzt. So könnt ihr getrost auch jetzt zuschlagen, denn viel billiger wird er vermutlich in nächster Zeit nicht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.