"Lasst es einfach": Stefan Raabs neue Show mit Elton sorgt für heftige Kritik bei Fans

Am Samstag lief eine Sonderausgabe von Stefan und Bulli gegen irgendson Schnulli. Trotz der Ankündigung einer neuen Show von Raab fiel die fast fünfstündige Sendung bei den Fans unten durch.

Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig haben nicht nur für Kanu des Manitu kollaboriert, sondern auch die mittlerweile dritte Ausgabe von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli miteinander bestritten. Doch die Rezeption ihrer Show ist vernichtend, was sowohl die Reaktionen der Fans als auch die Quoten betrifft. Auch die Ankündigung von Raabs neuer Show mit Elton wurde von Fans negativ aufgenommen.



"Werbesendung für Herbigs neuen Film": Show von Raab und Bully steht bei Fans in der Kritik

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli lief am Samstag in einer besonderen Edition im Stil von Bullys neuem Film Das Kanu des Manitu. Während der Show kündigte Raab zusammen mit Elton seine neue Quizshow Die Unzerquizbaren an.



Dabei war der Tenor vor allem in den sozialen Netzwerken vernichtend. Fans kritisieren die fehlende Originalität der Show und den Werbecharakter. So schreibt eine Kommentatorin auf Instagram:



Ich habe mich sooo auf die Sendung gefreut und dann ist es eine komplette Werbesendung für Herbigs neuen Film!

Andere Kommentator:innen sind von der Show auch nicht angetan. "Die schlechteste Show seit langem" oder "Langweilig", heißt es auf Instagram. Auch wurden überraschenderweise immer wieder Vergleiche zu Joko und Klaas gezogen. "Wenn man Team Raab/Bully sieht, weiß man Joko und Klaas noch viel mehr zu schätzen", schreibt ein Fan auf Instagram. Ein anderer Fan äußert sich ähnlich: "Ich sehe Elton, Bully und Raab. Das lässt die Vorfreude auf Joko, Klaas und Steven ins Unendliche steigern."



"Lasst es einfach": Fans kritisieren neue Show von Raab und Elton

Doch auch Raabs Ankündigung seiner gemeinsamen Quizshow mit Elton wurde äußerst negativ aufgenommen. "Seine Zeit ist abgelaufen", schreibt eine Person zu Raab. Eine andere äußert sich genauso negativ: "Leute, wann versteht ihr endlich, dass eure Zeit vorbei ist und sie kommt auch nicht mehr wieder …". Eine weitere Person schreibt ebenfalls über das Ende von Raabs Karriere:



Lasst es einfach. Raabs Zeit ist vorbei. Jetzt muss in der “neuen” Show, die heute stolz angekündigt wird, schon Elton mitmoderieren, weil Raab keine Show mehr trägt. Schade, dass er nicht einfach in guter Erinnerung bleiben konnte.

Eine weitere Person schreibt genauso vernichtend und gehässig zu Raabs und Eltons neuer Show:



Uuuund der nächste grandiose Flop fährt mit kreischenden Bremsen in die Endhaltestelle "Ich war mal wer und verstehe nicht, dass 1998 vorbei ist" ein

Jemand anderes beklagt auf Instagram auch die schlechte Namenswahl der Show:



Und ich dachte "Bully und Schnulli" und "Du gewinnst hier nicht die Million" wären die Schlechtesten Namen aller Zeiten gewesen. Doch auf Raab und RTL ist Verlass: Es geht immer eins drunter

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli konnte auch nicht mit Quoten überzeugen

Neben den katastrophalen Fan-Reaktionen sind auch die Quoten für die Samstagabendshow verhalten ausgefallen. Zwar konnte die Sendung mit einem Marktanteil von 13,7 Prozent bei den jungen Zuschauer:innen punkten und war damit in der Zielgruppe die stärkste am Abend, doch beim Gesamtpublikum fielen die Quoten eher schwach aus.



Denn in der Gesamtreichweite schauten nur 970.000 Personen Raab und Bullys Show am Samstag. Damit verfehlte sie die sogenannte "Millionenmarke", die bei der ersten Folge noch erreicht wurde. Die Show am Samstag hatte jedoch mehr Zuschauer:innen als die zweite Ausgabe – wenn auch nur knapp. Somit bleibt Raabs Comeback weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Ob seine neue Show mit Elton daran etwas ändern kann, ist fraglich.

