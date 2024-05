Laut Clint Eastwood ist es der beste Western in der Geschichte des Kinos: „Es war der erste Western-Film, der mich überrascht hat“

Clint Eastwood ist ein Titan des Western. Aber auch als Zuschauer liebt er das Genre. Einer seiner Lieblingsfilme ist mittlerweile 81 Jahre alt und fast vergessen.

Clint Eastwood liebt einen 81 Jahre alten Western mit ungewöhnlicher Story

Clint Eastwood ist der größte lebende Western-Star der Filmgeschichte. In unzähligen Filmen wie Zwei glorreiche Halunken oder Erbarmungslos hielt er dem Genre die Treue, zum Teil gleichzeitig vor und hinter der Kamera. Seine Leidenschaft ging bis ins Teenager-Alter zurück, wie er dem American Film Institute erzählt. Mit 12 oder 13 sah er dabei einen seiner absoluten Lieblingsfilme,

Ritt zum Ox-Bow erschien bereits im Mai 1943 in den USA. Die Story dreht sich um den Mordfall an einem Rancher, dessen Vieh von Unbekannten gestohlen wurde. Gil Carter (Henry Fonda) kommt mit einem Cowboy-Kollegen in die Stadt und sieht mit an, wie eine rachsüchtige Truppe danach dürstet, die potenziellen Diebe und Mörder aufzuknüpfen.

Schaut euch hier Clint Eastwoods Erinnerungen an Ritt zum Ox-Bow an:

"Es war der erste Western-Film, der mich überraschte", zitiert unsere Schwesterseite Espinof Eastwood aus dem Gespräch mit dem Filmkritiker und -historiker Richard Schickel.

Ich dachte zuerst, der Film wäre eine handelsübliche Western-Ballerei. [Stattdessen erzählte er] eine ziemlich deprimierende Geschichte, die eine große Wirkung auf mich hatte. Es ging um moralische Werte, von der Gewalt von Lynchmorden zum Rassismus und Pseudo-Machismo bis hin zur Vater-Sohn-Beziehung. Es gab so viele gut durchdachte Momente, die ich schon als Kind sehr geschätzt habe.

Wie Eastwood und Schickel analysieren, war die Inszenierung von William A. Wellman zwar preisgünstig, aber dramaturgisch brillant. Um Sequenzen eine besondere Stimmung zu verleihen, verdeckte er Henry Fondas Augen etwa durch einen Kamera-Zoom oder zeigte Kampfszenen in betont nüchterner Art.

Warner Bros. Henry Fonda und Harry Morgan in Ritt zum Ox-Bow

Wer Clint Eastwoods Western-Tipp sehen will, hat dazu leider nur eine Möglichkeit. Momentan gibt es den Film nirgendwo zu streamen. Ritt zum Ox-Bow kann aber als Blu-ray auf Amazon bestellt werden *.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

