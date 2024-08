Legendäres Nintendo Spiel gibt's erstmals bei LEGO: Das brandneue Zelda-Set hat richtig viel zu bieten

LEGO widmet sich erstmals der weltweit gefeierten Videospielreihe Zelda. Den Deku-Baum gibt es jetzt in einem 2-in-1-Set, das ein durchdachtes Konzept mit vielen detailgetreuen Highlights bietet.

Zum allerersten Mal widmet sich LEGO der beliebten Videospielreihe Zelda und das Set kann sich wirklich sehen lassen. Mit dem 2-in-1 Deku-Baum samt vier ikonischen Figuren werden Sammler:innen und Spielbegeisterte sicherlich ihre Freude haben. Wer das Set bis zum 28. August vorbestellt, erhält außerdem einen 292-teiligen Blumentopf im Wert von 25 Euro gratis dazu.

LEGO Zelda neuer 2-in1-Deku Baum Deal Zu LEGO

2-in-1-Bauset: LEGO Deku-Baum von zwei Zelda Spielen inspiriert

Der Deku-Baum kommt in mehreren Titeln der gefeierten Videospielreihe vor, LEGO hat sich bei dem Design aber an zwei bestimmten Zelda-Games orientiert. Denn mit dem 2.500-teiligen Set könnt ihr den Baum wie in Breath of the Wild * oder Ocarina of Time * aussehen lassen. Das bedeutet aber auch, dass nicht alle Teile verbaut werden, denn die grünen bzw. rosafarbenen Blätter des Baumes und auch einige andere Elemente werden je nach Design ausgetauscht.

LEGO LEGO

Das Baumhaus und das Master Sword Podest bleiben in beiden Versionen des Deku-Baums * bestehen. Wie auch bei anderen LEGO Nintendo Kooperationen gibt es bei Zelda ebenfalls keine Sticker. Die Teile mit Dekorationen sind also bedruckt.

LEGO Zelda Deku-Baum: Vier Figuren und baubare Charaktere

Vier Figuren warten auf euch, die optisch aus beiden Teilen stammen. So gibt es einen jungen Link und eine ältere Version des Helden aus Ocarina of Time in dem ikonischen grünen Outfit samt authentischem Zubehör. Aus Breath of the Wild findet ihr Link mit Reiseschild und Prinzessin Zelda mit dem Sheikah-Stein.

LEGO LEGO Deku-Baum Zelda und Link

Doch auch baubare Figuren erwarten euch in dem umfangreichen Set. Unter anderem Hestu mit den roten Rasseln oder die Koroks, bei denen man im Videospiel kleine Rätsel lösen muss. Die Designer haben sich also sehr intensiv mit der Zelda Reihe beschäftigt, um Fans ein unvergleichliches Ausstellungsstück zu bieten, welches sogar mit kleinen Spielfunktionen ausgestattet ist.

So kann man dank eines Hebels auf der Rückseite den. In der anderen Version lässt sich der Mund zu einer Höhle öffnen, in dem auch eine. Mit dem Deku-Baum aus Zelda hat LEGO ein umfangreiches Set geschaffen und damit hoffentlich den Grundstein für weitere Zelda Sets gelegt.

