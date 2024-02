LG OLED C3 im Preistief: Holt euch das Preis-Leistungs-Monster dank Cashback noch günstiger

Der OLED C3 von LG liefert ein brillantes, superhelles Bild und eine Premium-Ausstattung zu einem überaus fairen Preis. Dank Cashback bekommt ihr ihn jetzt sogar nochmal 100 Euro günstiger. So viel Bildqualität pro Euro gibt es selten.

Mit der C3-Serie setzte LG nochmal eins drauf und entwickelte die OLED-Technologie weiter. Im LG OLED55C31LA ist ein verbessertes OLED-evo-Panel verbaut, das für mehr Spitzenhelligkeit und bessere Energieeffizienz sorgt. Zusammen mit der üppigen Ausstattung bekommt ihr hier einen 55-Zoll-4K-Fernseher der oberen Mittelklasse für knapp über 1.000 Euro.

Auch bei MediaMarkt * und Saturn * bekommt ihr den LG OLED zum Angebotspreis von 1.199 Euro. Die 100 Euro Cashback sichert ihr euch nach dem Kauf auf der LG Cashback-Seite .

LG OLED C3: So gut ist der Preis-Leistungs-Tipp

Der C3 hat in zahlreichen Tests (via RTINGS.com und Tomshardware ) hervorragend abgeschnitten und begeistert in nahezu allen Bereichen. Vor allem die extrem gute Bildqualität wird immer wieder gelobt. Unglaublich hohe Kontrastwerte, ein Marianengraben-tiefes Schwarz und satte Farben lassen nichts zu wünschen übrige.



Dazu kommen ein sehr weiter Betrachtungswinkel und ein richtig gut entspiegeltes Display. Ihr könnt also auch tagsüber Filme und Serien auf dem LG-Fernseher genießen. Auch die zur Vorgängergeneration erhöhte Spitzenhelligkeit (gemessen wurden in Tests zwischen 800 und 900 Nits) hilft dabei, dass ihr selbst bei hellem Licht noch was auf dem Bildschirm erkennt.



Eine Top-Ausstattung, wie es sich für einen LG OLED gehört

Auch hier lassen die Südkoreaner:innen nichts anbrennen und statten den C3 vorbildlich aus.sorgen für modernes Gaming mit hohen Bildraten. Hinzukommen die Gaming-Features VRR und ALLM, die dafür sorgen, dass ihr euere Spiele ohne lästige Verzögerungen zocken könnt.

Heimkino-Enthusiat:innen freuen sich über HDR-Unterstützung in Form von HDR10, HLG und Dolby Vision. Vor allem letzteres ist eine der wichtigsten HDR-Technologien und passt das Bild im Gegensatz zum normalen HDR dynamisch an. Natürlich braucht ihr auch Eingangsmaterial, das für Dolby Vision ausgelegt ist, das können entweder bestimmte Inhalte bei Streaminganbietern (Netflix setzt vor allem auf Dolby Vision) oder auch 4K-Blu-rays sein. Die Dolby Vision-Konkurrenz HDR10+ wird bei LG leider nicht unterstützt. Wenn ihr einen OLED-TV sucht, der beides kann, dann solltet ihr euch den Philips OLED 808 * ansehen.

Auch beim Sound wird geklotzt und nicht gekleckert. Diewerden beide unterstützt. Allerdings solltet ihr dafür ein entsprechendes Soundsystem oder eine Soundbar anschließen, denn die integrierten TV-Lautsprecher sind leider nur Mittelmaß.Unsere aktuellen Empfehlungen für mächtigen Heimkino-Sound:

LG OLED C31 vs. C37: Was ist der Unterschied?

In diesem Deal geht es um den LG OLED C31, der bis auf den Tuner baugleich mit dem deutlich teureren LG OLED C37 ist. Der C31 bietet nur einen einfachen Triple-Tuner während der C37 einen Twin-Triple-Tuner bereithält. So könnt ihr beim C31 leider nicht fernsehen, während ihr einen anderen Sender aufnehmt. Wenn euch das wichtig ist, solltet ihr warten, bis der C37 wieder im Angebot ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.